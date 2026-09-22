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Мойка высокого давления Bort BHR-2100M купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Bort BHR-2100M

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Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 1
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 2
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 3
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 4
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 5
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 6
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 7
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 8
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 9
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 10
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 11
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 12
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 13
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 14
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 15
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 16
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 17
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 18
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 19
Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2000
Производительность
450
Длина шланга
8 м
Максимальное рабочее давление
150
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина кабеля, м
5
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 1
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 2
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 3
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 4
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 5
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 6
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 7
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 8
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 9
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 10
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 11
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 12
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 13
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 14
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 15
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 16
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 17
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 18
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 19
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 160 руб. 
Начислим 179 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722746
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мойка высокого давления Bort BHR-2100M
11 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2000
Производительность
450
Длина шланга
8 м
Максимальное рабочее давление
150
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х35х33
Вес, кг.
10.8

Описание товара Мойка высокого давления Bort BHR-2100M

Мойка высокого давления Bort представляет собой мощное и универсальное устройство, идеально подходящее для различных нужд по очистке. Оснащенная двигателем мощностью 2000 Вт, эта мойка обеспечивает производительность до 450 литров в час, что позволяет эффективно справляться даже с самыми стойкими загрязнениями. Мойка обладает максимальным рабочим давлением 150 бар, что в сочетании с 8-метровым шлангом обеспечивает высокий уровень маневренности и удобства в использовании. Устройство поддерживает забор воды, поэтому вы можете использовать его не только от водопроводной сети, но и из других источников. Одной из ключевых особенностей модели является возможность использования моющих средств, что делает процесс чистки более эффективным. За счет функции автоматического отключения мойка не потребляет электроэнергию впустую, обеспечивая тем самым безопасность и экономичность. Встроенные колеса упрощают транспортировку устройства по территории, а благодаря питанию от сети и 5-метровому кабелю, мойка высокого давления Bort становится еще более удобной в эксплуатации. Несмотря на свои мощные характеристики, устройство весит всего 6,4 кг, что делает его мобильным и простым в обращении. Мойка Bort станет надежным помощником в уходе за вашим автомобилем, фасадом дома, садовой техникой и другими поверхностями, нуждающимися в глубокой и тщательной очистке.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bort BHR-2100M




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2000
Производительность
450
Длина шланга
8 м
Максимальное рабочее давление
150
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина кабеля, м
5
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Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления Bort представляет собой мощное и универсальное устройство, идеально подходящее для различных нужд по очистке. Оснащенная двигателем мощностью 2000 Вт, эта мойка обеспечивает производительность до 450 литров в час, что позволяет эффективно справляться даже с самыми стойкими загрязнениями. Мойка обладает максимальным рабочим давлением 150 бар, что в сочетании с 8-метровым шлангом обеспечивает высокий уровень маневренности и удобства в использовании. Устройство поддерживает забор воды, поэтому вы можете использовать его не только от водопроводной сети, но и из других источников. Одной из ключевых особенностей модели является возможность использования моющих средств, что делает процесс чистки более эффективным. За счет функции автоматического отключения мойка не потребляет электроэнергию впустую, обеспечивая тем самым безопасность и экономичность. Встроенные колеса упрощают транспортировку устройства по территории, а благодаря питанию от сети и 5-метровому кабелю, мойка высокого давления Bort становится еще более удобной в эксплуатации. Несмотря на свои мощные характеристики, устройство весит всего 6,4 кг, что делает его мобильным и простым в обращении. Мойка Bort станет надежным помощником в уходе за вашим автомобилем, фасадом дома, садовой техникой и другими поверхностями, нуждающимися в глубокой и тщательной очистке.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мойка высокого давления Bort BHR-2100M - по цене 11160 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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