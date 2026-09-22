Мойка высокого давления Bort BHR-2100M
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Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления Bort BHR-2100M
Мойка высокого давления Bort представляет собой мощное и универсальное устройство, идеально подходящее для различных нужд по очистке. Оснащенная двигателем мощностью 2000 Вт, эта мойка обеспечивает производительность до 450 литров в час, что позволяет эффективно справляться даже с самыми стойкими загрязнениями. Мойка обладает максимальным рабочим давлением 150 бар, что в сочетании с 8-метровым шлангом обеспечивает высокий уровень маневренности и удобства в использовании. Устройство поддерживает забор воды, поэтому вы можете использовать его не только от водопроводной сети, но и из других источников. Одной из ключевых особенностей модели является возможность использования моющих средств, что делает процесс чистки более эффективным. За счет функции автоматического отключения мойка не потребляет электроэнергию впустую, обеспечивая тем самым безопасность и экономичность. Встроенные колеса упрощают транспортировку устройства по территории, а благодаря питанию от сети и 5-метровому кабелю, мойка высокого давления Bort становится еще более удобной в эксплуатации. Несмотря на свои мощные характеристики, устройство весит всего 6,4 кг, что делает его мобильным и простым в обращении. Мойка Bort станет надежным помощником в уходе за вашим автомобилем, фасадом дома, садовой техникой и другими поверхностями, нуждающимися в глубокой и тщательной очистке.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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