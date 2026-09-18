Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт
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Характеристики
Описание товара Минимойка Patriot GT640 Imperial 2050Вт
Мойка высокого давления Patriot — это надежное и эффективное устройство, предназначенное для быстрого и качественного очищения различных поверхностей. С весом 8,39 кг и размерами 750 мм в высоту и 370 мм в длину, эта модель характеризуется высокой производительностью и компактностью, что делает её идеальным выбором для бытового использования. Благодаря мощности двигателя в 2050 Вт и максимальному рабочему давлению в 135 бар, мойка справляется с самыми стойкими загрязнениями, обеспечивая производительность до 440 литров в час. Это позволяет легко и быстро очищать автомобили, садовую технику, дорожки и фасады. Мойка оснащена 5-метровым шлангом и сетевым кабелем длиной 2 метра, что обеспечивает достаточный радиус действия, а наличие колес делает перемещение устройства простым и удобным. Одним из существенных преимуществ является возможность использования моющих средств, что усиливает чистящие свойства устройства и гарантирует более эффективную борьбу с загрязнениями. Продукция бренда Patriot отличается высоким качеством и надежностью, а подключение к сети обеспечивает стабильную работу без необходимости в постоянной подзарядке. Таким образом, мойка высокого давления Patriot станет вашим незаменимым помощником в поддержании чистоты и порядка на вашем участке.
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