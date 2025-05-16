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Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт

3 Отзывы
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Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 1
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 2
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 3
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 4
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 5
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 6
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 7
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 8
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 9
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 10
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 11
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 12
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 13
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 14
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 15
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 16
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 17
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2300
Производительность
30000
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
180
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 1
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 2
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 3
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 4
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 5
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 6
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 7
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 8
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 9
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 10
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 11
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 12
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 13
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 14
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 15
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 16
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 17
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 030 руб. 
Начислим 177 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603741
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт
11 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
180
Мощность двигателя
2300
Производительность
30000
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
180
Насадки
да
Возможность использовать моющее средство
да
Ширина, см
505
Высота, см
345
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х44х35
Вес, кг.
11

Описание товара Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт

Мойка высокого давления ЗУБР АВД-180 используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете - это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной. Регулировка выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и другое.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт

Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Денис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Добротная мойка, компактная, при этом напор отличный, ну а все остальное покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
шикарно работает. отбивает даже бетон
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
замечательный, цена/качество соответствют



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
180
Мощность двигателя
2300
Производительность
30000
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
180
Насадки
да
Возможность использовать моющее средство
да
Ширина, см
505
Высота, см
345
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления ЗУБР АВД-180 используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете - это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной. Регулировка выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и другое.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Денис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Добротная мойка, компактная, при этом напор отличный, ну а все остальное покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
шикарно работает. отбивает даже бетон
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
замечательный, цена/качество соответствют


Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт - купить по цене 11030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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