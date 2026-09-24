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STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) купить с доставкой в Москве
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STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160)

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STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 1
STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 2
STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 3
STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 4
STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 5
STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 6
STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 7
STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 8
STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 9
STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 10
STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 11
STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 12
STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 13
STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность, л/ч
28800
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Максимальное рабочее давление, Бар
160
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
  • STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 1
  • STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 2
  • STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 3
  • STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 4
  • STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 5
  • STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 6
  • STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 7
  • STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 8
  • STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 9
  • STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 10
  • STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 11
  • STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 12
  • STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 13
  • STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 
Начислим 119 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658440
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Загружаем...
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Загружаем...
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STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160)
7 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность, л/ч
28800
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Максимальное рабочее давление, Бар
160
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Длина, мм
505
Высота, мм
345
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х44х35
Вес, кг.
10.7

Описание товара STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160)

— Система полной остановки выключает двигатель при отпускании клавиши пистолета, что экономит энергию и увеличивает ресурс — Высокая мощность выходной струи для эффективной мойки — Быстросъёмное соединение шланга, распылителя и насадок позволяет оперативно собирать и переподключать компоненты — Барабан для предохранения шланга от перегибов при использовании и хранении и продления срока его службы — Универсальная насадка 3-в-1 для формирования разных струй для различного применения — Бачок с регулировкой выхода пены для предварительной обработки моющим средством в комплекте — Прилагаемый фильтр на вход для защиты помпы от загрязнений в воде — Удлинённая рукоятка и Колёса для удобства перемещения Для образования струи воды высокого давления, используемой для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность, л/ч
28800
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Максимальное рабочее давление, Бар
160
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Длина, мм
505
Высота, мм
345
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
— Система полной остановки выключает двигатель при отпускании клавиши пистолета, что экономит энергию и увеличивает ресурс — Высокая мощность выходной струи для эффективной мойки — Быстросъёмное соединение шланга, распылителя и насадок позволяет оперативно собирать и переподключать компоненты — Барабан для предохранения шланга от перегибов при использовании и хранении и продления срока его службы — Универсальная насадка 3-в-1 для формирования разных струй для различного применения — Бачок с регулировкой выхода пены для предварительной обработки моющим средством в комплекте — Прилагаемый фильтр на вход для защиты помпы от загрязнений в воде — Удлинённая рукоятка и Колёса для удобства перемещения Для образования струи воды высокого давления, используемой для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


STEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-160) - по цене 7390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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