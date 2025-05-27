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Мойка высокого давления Bort BHR-1700-Pro купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Bort BHR-1700-Pro

27 Отзывы
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Мойка высокого давления Bort BHR-1700-Pro - фото 1
Мойка высокого давления Bort BHR-1700-Pro - фото 2
Мойка высокого давления Bort BHR-1700-Pro - фото 3
Мойка высокого давления Bort BHR-1700-Pro - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1600
  • Мойка высокого давления Bort BHR-1700-Pro - фото 1
  • Мойка высокого давления Bort BHR-1700-Pro - фото 2
  • Мойка высокого давления Bort BHR-1700-Pro - фото 3
  • Мойка высокого давления Bort BHR-1700-Pro - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602879
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х29х24
Вес, кг.
5

Описание товара Мойка высокого давления Bort BHR-1700-Pro

Компактная мойка высокого давления BHR-1700-Pro идеально подойдет для эффективной очистки загрязненных зданий, автомобилей, тротуарной плитки, дорожек и других поверхностей и сооружений. Комфортное и удобное использование мойки в процессе работы осуществляется за счет небольшого веса, 5 кг, намотки сетевого шнура и хранения аксессуаров. Наличие функции самовсасывания позволяет ее применять в местах, где отсутствует автономная или центральная система водоснабжения. Модель оснащена функцией защиты от перегрева, что благотворно сказывается на работе модели в процессе всего срока эксплуатации. Благодаря быстросъемному подключению аксессуаров «QuickFix», вы сможете быстро зафиксировать необходимую насадку. В комплектацию входит фильтр тонкой очистки, пистолет-распылитель, напорный шланг, 2 сменные форсунки, пеногенератор 550 мл и игла для очистки сопла.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bort BHR-1700-Pro

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная за свою цену, еще бы насадку для шампуня
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
для дома то что надо, пришла целая , работает, авто отмывает норм
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Компактная, быстро собирается, мощности хватает для домашнего использования
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная мойка за свою цену, компактная, у знакомого есть мойка 165 бар максимум, так на этой 120 бар максимум, и она не уступает той
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
взяли опробовали буду сосёт из бочки хорошо давление хорошее можно брать пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
шикарная мойка за эти деньги.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Виктор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая мойка, действительно сама всасывает воду, давление выдаёт хорошее, для мойки машины думаю подойдет, для бытовых задач самое то, симпатичная и компактная, посмотрим на сколько ее хватит
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мойка доставка в Арамиль Свердловской области за 1 день цена не дорого 4900 р по акции и бонусы. моет хорошо через водопровод давление отлично, из ведра не знаю. помыл сразу две машины но эффект как экспресс мойка т.е. есть небольшие разводы но это и на профессиональных мойках также. чтобы не было разводов небольших нужно мыть с пеной либо протирать чистой тряпкой после мойки. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая сборка. Комплектация минимальна, но достаточна (заборный шланг с доп.фильтром сделал самостоятельно). Забор воды из ведра. Для идеальной помывки машины щётка и(или) пена в помощь. Однозначно лучше аккумуляторного пистолета. Цена адекватная. Хороший вариант.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Лена

Достоинства:


Комментарий:
Небольшой, но впечатлил! Отлично помыл теплицу, дорожки.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Джовхар И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мойка компактная и не очень тяжелая для моих задач справиться. Приехала быстрее чем ожидал.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мойка только нет насадки для пены
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Маленькая,лёгкая,сделана аккуратно.Воду сантиметров с 30 закачивает.Напор хороший.Доставили быстро,упаковка целая.Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
Сделано добротно,жаль нет пенника.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
маленький , компактный, давления хватает помыть машину, для всамовсаса из бидона лучше ставить выше самой мойки, а так отличный аппарат для мойки авто.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Илья У.

Достоинства:


Комментарий:
уже третью покупаю в подарок. хорошая компактная мойка.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Проверил. Все работает! Маленький и удобный))
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
игорь ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает.Именно такой маленький да удаленький и был нужен.Отмываю им бачки 30 литровые после браги !!!!
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришел во время. Полная комплектация в заводской упаковке. Работает, шумит не более, чем насос для колес. Мощность давления проверить смогу только весной, но с проверкой в домашних условиях, думаю соответствует. Кстати, пенник от старого Huter w-105g подошел идеально. Будем ждать тепла. Продавцу спасибо, цена - подарок.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Светлана Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка раньше срока. Работает,но вот в деле проверять будем летом
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Эдуард Л.

Достоинства:


Комментарий:
Это уже вторая мойка Bort. За эти деньги, вариант шикарный. Компактная, есть функция самовсасывания, пика трех составная, качество пластика очень хорошее. Мойка выполнена очень качественно, придраться не к чему. Единственный минус, это отсутствие коннектора и шланга для забора воды. Для испытания пришлось набирать кастрюлю и опускать сосок фильтра в неё))) напор меня удивил, для такой малышки очень хороший. Шумная правда, но это не беда. Рекомендую к приобретению. Позже после непосредственной эксплуатации, дополню отзыв Итак на днях помыл коммерческий транспорт этой мойкой. Использовал канистру с водой 30 литров в режиме самовсасывания этого количества хватило на мойку кабины (ополаскивание-щетка-ополаскивание) Пеногенератора в комплекте нет, привёз с дачи от другой мойки, в следующий раз замою с пеной. Напор хороший, соответствует заявленным характеристикам. шланг использовал 3/4 из-за этого мойка долго не могла вобрать в себя воду, заменю на 1/2. по началу видимо помпа плохо заполнилась водой и первый напор был с небольшими паузами, потом всё работало как надо. Рекомендую к покупке. Среди аналогов с теми же характеристиками это достойный конкурент.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Все комплектно, в наличии, коробка пришла целая в заводской наклейке, не вскрывалась. Взял на подарок. Цена у данного продавца самая адекватная. Мойка такая уже есть, пользуюсь 2 год, хороший компактный аппарат, давления достаточно чтоб отбить грязь с авто, стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная компактная мойка, может забирать врду из емкости и имеет регулировку сопла выходного. Посмотрим сколько прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная компактная мойка за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Мойка супер! Сначала купил без пенной насадки, но после её приобретения ощутил всю прелесть данного агрегата! Давление сумасшедшее, пену раздувает любым факелом! Про платные мойки можно забыть! Покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Мельянец Е.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мойка, справляется со своей задачей, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Уже 2 раза с бочки 50 л мыл машину, хватает 50 л на раз



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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1600
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная мойка высокого давления BHR-1700-Pro идеально подойдет для эффективной очистки загрязненных зданий, автомобилей, тротуарной плитки, дорожек и других поверхностей и сооружений. Комфортное и удобное использование мойки в процессе работы осуществляется за счет небольшого веса, 5 кг, намотки сетевого шнура и хранения аксессуаров. Наличие функции самовсасывания позволяет ее применять в местах, где отсутствует автономная или центральная система водоснабжения. Модель оснащена функцией защиты от перегрева, что благотворно сказывается на работе модели в процессе всего срока эксплуатации. Благодаря быстросъемному подключению аксессуаров «QuickFix», вы сможете быстро зафиксировать необходимую насадку. В комплектацию входит фильтр тонкой очистки, пистолет-распылитель, напорный шланг, 2 сменные форсунки, пеногенератор 550 мл и игла для очистки сопла.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная за свою цену, еще бы насадку для шампуня
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
для дома то что надо, пришла целая , работает, авто отмывает норм
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Компактная, быстро собирается, мощности хватает для домашнего использования
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная мойка за свою цену, компактная, у знакомого есть мойка 165 бар максимум, так на этой 120 бар максимум, и она не уступает той
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
взяли опробовали буду сосёт из бочки хорошо давление хорошее можно брать пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
шикарная мойка за эти деньги.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Виктор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая мойка, действительно сама всасывает воду, давление выдаёт хорошее, для мойки машины думаю подойдет, для бытовых задач самое то, симпатичная и компактная, посмотрим на сколько ее хватит
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мойка доставка в Арамиль Свердловской области за 1 день цена не дорого 4900 р по акции и бонусы. моет хорошо через водопровод давление отлично, из ведра не знаю. помыл сразу две машины но эффект как экспресс мойка т.е. есть небольшие разводы но это и на профессиональных мойках также. чтобы не было разводов небольших нужно мыть с пеной либо протирать чистой тряпкой после мойки. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая сборка. Комплектация минимальна, но достаточна (заборный шланг с доп.фильтром сделал самостоятельно). Забор воды из ведра. Для идеальной помывки машины щётка и(или) пена в помощь. Однозначно лучше аккумуляторного пистолета. Цена адекватная. Хороший вариант.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Лена

Достоинства:


Комментарий:
Небольшой, но впечатлил! Отлично помыл теплицу, дорожки.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Джовхар И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мойка компактная и не очень тяжелая для моих задач справиться. Приехала быстрее чем ожидал.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мойка только нет насадки для пены
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Маленькая,лёгкая,сделана аккуратно.Воду сантиметров с 30 закачивает.Напор хороший.Доставили быстро,упаковка целая.Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
Сделано добротно,жаль нет пенника.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
маленький , компактный, давления хватает помыть машину, для всамовсаса из бидона лучше ставить выше самой мойки, а так отличный аппарат для мойки авто.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Илья У.

Достоинства:


Комментарий:
уже третью покупаю в подарок. хорошая компактная мойка.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Проверил. Все работает! Маленький и удобный))
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
игорь ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает.Именно такой маленький да удаленький и был нужен.Отмываю им бачки 30 литровые после браги !!!!
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришел во время. Полная комплектация в заводской упаковке. Работает, шумит не более, чем насос для колес. Мощность давления проверить смогу только весной, но с проверкой в домашних условиях, думаю соответствует. Кстати, пенник от старого Huter w-105g подошел идеально. Будем ждать тепла. Продавцу спасибо, цена - подарок.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Светлана Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка раньше срока. Работает,но вот в деле проверять будем летом
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Эдуард Л.

Достоинства:


Комментарий:
Это уже вторая мойка Bort. За эти деньги, вариант шикарный. Компактная, есть функция самовсасывания, пика трех составная, качество пластика очень хорошее. Мойка выполнена очень качественно, придраться не к чему. Единственный минус, это отсутствие коннектора и шланга для забора воды. Для испытания пришлось набирать кастрюлю и опускать сосок фильтра в неё))) напор меня удивил, для такой малышки очень хороший. Шумная правда, но это не беда. Рекомендую к приобретению. Позже после непосредственной эксплуатации, дополню отзыв Итак на днях помыл коммерческий транспорт этой мойкой. Использовал канистру с водой 30 литров в режиме самовсасывания этого количества хватило на мойку кабины (ополаскивание-щетка-ополаскивание) Пеногенератора в комплекте нет, привёз с дачи от другой мойки, в следующий раз замою с пеной. Напор хороший, соответствует заявленным характеристикам. шланг использовал 3/4 из-за этого мойка долго не могла вобрать в себя воду, заменю на 1/2. по началу видимо помпа плохо заполнилась водой и первый напор был с небольшими паузами, потом всё работало как надо. Рекомендую к покупке. Среди аналогов с теми же характеристиками это достойный конкурент.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Все комплектно, в наличии, коробка пришла целая в заводской наклейке, не вскрывалась. Взял на подарок. Цена у данного продавца самая адекватная. Мойка такая уже есть, пользуюсь 2 год, хороший компактный аппарат, давления достаточно чтоб отбить грязь с авто, стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная компактная мойка, может забирать врду из емкости и имеет регулировку сопла выходного. Посмотрим сколько прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная компактная мойка за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Мойка супер! Сначала купил без пенной насадки, но после её приобретения ощутил всю прелесть данного агрегата! Давление сумасшедшее, пену раздувает любым факелом! Про платные мойки можно забыть! Покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Мельянец Е.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мойка, справляется со своей задачей, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Уже 2 раза с бочки 50 л мыл машину, хватает 50 л на раз


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