Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном
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Характеристики
Описание товара Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном
Моечная машина высокого давления Denzel R-180D 58239 с барабаном, мощностью 2200 Вт и производительностью 380 л/ч подает струю воды под давлением 180 бар и используется для очищения поверхностей. Позволяет быстро привести в порядок садовые дорожки, удалить пыль и грязь с фасада здания, автомобиля, велосипеда или мотоцикла, отмыть садовый инвентарь. Моечная машина подключается к водопроводу, а при его отсутствии может забирать воду из любого резервуара, работая в режиме самовсасывания. Устройство пригодится для поддержания порядка на загородном участке.
Преимущества
- Надежность — двигатель с медной обмоткой выдерживает интенсивную эксплуатацию при высоких нагрузках.
- Стабильная работа — алюминиевая помпа обеспечивает постоянное давление даже при длительном использовании.
- Экологичность — мойка работает без вредных выхлопов, появление неприятных запахов исключено.
- Термозащита — в случае перегрева двигатель автоматически отключается для предотвращения поломки.
- Защита от случайного включения — конструкцией предусмотрена блокировка рычага пистолета.
- Безопасность пользователя — токопроводящие элементы надежно изолированы, машине присвоен класс защиты II.
- Чистая вода — встроенный фильтр задерживает посторонние примеси, продлевая срок службы мойки.
- Использование моющего средства — машина имеет встроенный бачок, также можно подключить внешний пеногенератор, входящий в комплект поставки.
- Регулировка количества пены встроенного пенокомплекта — можно подобрать оптимальный режим в зависимости от степени загрязнения поверхности.
- Максимальная эффективность — моечная машина комплектуется грязевой фрезой, позволяющей быстро справиться даже с застарелыми загрязнениями.
- Легкая подготовка к работе — благодаря быстросъемному адаптеру входной шланг подключается одним движением.
- Увеличенная рабочая зона — шланг длиной 8 м и 7-метровый кабель позволяют свободно перемещаться по участк
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Моечная машина высокого давления Denzel R-180D 58239 с барабаном, мощностью 2200 Вт и производительностью 380 л/ч подает струю воды под давлением 180 бар и используется для очищения поверхностей. Позволяет быстро привести в порядок садовые дорожки, удалить пыль и грязь с фасада здания, автомобиля, велосипеда или мотоцикла, отмыть садовый инвентарь. Моечная машина подключается к водопроводу, а при его отсутствии может забирать воду из любого резервуара, работая в режиме самовсасывания. Устройство пригодится для поддержания порядка на загородном участке.
Преимущества
- Надежность — двигатель с медной обмоткой выдерживает интенсивную эксплуатацию при высоких нагрузках.
- Стабильная работа — алюминиевая помпа обеспечивает постоянное давление даже при длительном использовании.
- Экологичность — мойка работает без вредных выхлопов, появление неприятных запахов исключено.
- Термозащита — в случае перегрева двигатель автоматически отключается для предотвращения поломки.
- Защита от случайного включения — конструкцией предусмотрена блокировка рычага пистолета.
- Безопасность пользователя — токопроводящие элементы надежно изолированы, машине присвоен класс защиты II.
- Чистая вода — встроенный фильтр задерживает посторонние примеси, продлевая срок службы мойки.
- Использование моющего средства — машина имеет встроенный бачок, также можно подключить внешний пеногенератор, входящий в комплект поставки.
- Регулировка количества пены встроенного пенокомплекта — можно подобрать оптимальный режим в зависимости от степени загрязнения поверхности.
- Максимальная эффективность — моечная машина комплектуется грязевой фрезой, позволяющей быстро справиться даже с застарелыми загрязнениями.
- Легкая подготовка к работе — благодаря быстросъемному адаптеру входной шланг подключается одним движением.
- Увеличенная рабочая зона — шланг длиной 8 м и 7-метровый кабель позволяют свободно перемещаться по участк
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, 180 бар, 380 л/ч, с барабаном