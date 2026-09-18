Top.Mail.Ru
Мойка высокого давления Bort BHR-2500R-Pro 91276018 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мойка высокого давления Bort BHR-2500R-Pro 91276018

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мойка высокого давления Bort BHR-2500R-Pro 91276018
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
19 150 руб.  19 451 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275781
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
53х48х35
Вес, кг.
8.9

Описание товара Мойка высокого давления Bort BHR-2500R-Pro 91276018

На мойке установлен самовсасывающий насос, что позволяет подключать ее к системе водопровода и другим источникам воды. Двойная изоляция токоведущих частей от корпуса мойки обеспечивает ее электробезопасность.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bort BHR-2500R-Pro 91276018




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
На мойке установлен самовсасывающий насос, что позволяет подключать ее к системе водопровода и другим источникам воды. Двойная изоляция токоведущих частей от корпуса мойки обеспечивает ее электробезопасность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Bort BHR-2500R-Pro 91276018 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 19150 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...