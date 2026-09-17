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Минимойка Karcher K 4 Basic (1.180-080) купить с доставкой в Москве
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Минимойка Karcher K 4 Basic (1.180-080)

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Минимойка Karcher K 4 Basic (1.180-080) - фото 1
Минимойка Karcher K 4 Basic (1.180-080) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Минимойка Karcher K 4 Basic (1.180-080) - фото 1
  • Минимойка Karcher K 4 Basic (1.180-080) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
23 730 руб.  25 339 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 81758
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
53х48х35
Вес, кг.
14.64

Описание товара Минимойка Karcher K 4 Basic (1.180-080)

максимальное давление - 130 бар. Производительность - 420 л/час

Отзывы о товаре Минимойка Karcher K 4 Basic (1.180-080)




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
максимальное давление - 130 бар. Производительность - 420 л/час
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минимойка Karcher K 4 Basic (1.180-080) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 23730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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