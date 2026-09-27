Мойка высокого давления аккумуляторная ZITREK ZKCW20V, 30 бар, 2x4.0Ач
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%3 620 руб. 7 185 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 604619
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х31х12
Вес, кг.
2.3
Описание товара Мойка высокого давления аккумуляторная ZITREK ZKCW20V, 30 бар, 2x4.0Ач
Мойка высокого давления аккумуляторная ZITREK ZKCW20V предназначена для мойки транспортных средств, окон, фасадов, очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением в бытовых условиях.
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Мойка высокого давления аккумуляторная ZITREK ZKCW20V предназначена для мойки транспортных средств, окон, фасадов, очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением в бытовых условиях.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления аккумуляторная ZITREK ZKCW20V, 30 бар, 2x4.0Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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