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Мойка высокого давления DEKO DKCW195 PRO купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления DEKO DKCW195 PRO

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Мойка высокого давления DEKO DKCW195 PRO
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568278
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Характеристики

Бренд
DEKO
Размеры в упаковке, см
69х37х32
Вес, кг.
9.3

Описание товара Мойка высокого давления DEKO DKCW195 PRO

Мойка высокого давления DEKO DKCW195 PRO

Отзывы о товаре Мойка высокого давления DEKO DKCW195 PRO




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DEKO
Описание
Мойка высокого давления DEKO DKCW195 PRO
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления DEKO DKCW195 PRO - по цене 13430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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