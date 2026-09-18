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Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт купить с доставкой в Москве
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Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт

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Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 1
Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 2
Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 3
Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 4
Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 5
Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 6
Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 7
Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 8
Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 9
Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 10
Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 11
Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 12
Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 13
Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минимойка
  • Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 1
  • Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 2
  • Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 3
  • Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 4
  • Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 5
  • Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 6
  • Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 7
  • Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 8
  • Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 9
  • Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 10
  • Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 11
  • Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 12
  • Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 13
  • Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
15 560 руб.  23 738 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217783
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Минимойка
Размеры в упаковке, см
58х40х37
Вес, кг.
21

Описание товара Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт

Моющий аппарат PATRIOT GT920 Imperial 322306092 с индукционным электродвигателем характеризуется долгим сроком службы и низким уровнем шума. Имеет самовсасывающую помпу из алюминиевого сплава, что позволяет агрегату производить забор воды из емкости с водой. Подходит для очистки строительного инструмента и садового инвентаря, очистки деревьев от коры, мхов и лишайников, мойки автомобилей и другого транспорта.

Отзывы о товаре Минимойка Patriot GT920 Imperial 2200Вт




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Минимойка
Описание
Моющий аппарат PATRIOT GT920 Imperial 322306092 с индукционным электродвигателем характеризуется долгим сроком службы и низким уровнем шума. Имеет самовсасывающую помпу из алюминиевого сплава, что позволяет агрегату производить забор воды из емкости с водой. Подходит для очистки строительного инструмента и садового инвентаря, очистки деревьев от коры, мхов и лишайников, мойки автомобилей и другого транспорта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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