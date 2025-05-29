Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B)
Профессиональные мойки высокого давления, оснащенные бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом, используются как для бытовых нужд, так и в сфере клининга или на профессиональной автомойке. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при ненажатом пистолете – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной. Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и т.п. Применение: Для образования струи воды высокого давления, используемой для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Бесщеточный двигатель обладает рядом существенных преимуществ: - обладает повышенными характеристиками при тех же габаритах, - не нагревается, - работает тише, - не требует обслуживания из-за отсутствия щеток. Функция самовсасывания позволяет использовать изделие без внешнего источника давления воды. Система полной остановки выключает двигатель при отпускании клавиши пистолета, что экономит энергию и увеличивает ресурс помпы. Высокая мощность выходной струи для эффективной мойки. Шланг длиной 8 м позволяет производить обработку без необходимости перемещать мойку. Барабан для предохранения шланга от перегибов при использовании и хранении и продления срока его службы. Сменные быстросъемные насадки с различными углами распыления для формирования струи различного давления, а также нанесения моющего средства: - красная - угол распыления 0 градусов, - зеленая - угол распыления 25 градусов, - белая - угол распыления 40 градусов, - черная - для нанесения моющего средства. Прилагаемый фильтр на вход для защиты помпы от загрязнений в воде. Встроенный бачок для моющего средства для предварительной обработки пенным составом. Крюк для крепления и простого снятия кабеля. Колеса и удлиненная рукоятка для простоты перемещения.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, упаковка - просто фирменная коробка в чёрной плёнке. всё целое работает
Достоинства:
Комментарий:
мойка очень мощная помыл две машины палас колёса работает отлично хотел взять зубр но цены резко подскочили взял эту и не жалею дешевле зубра на 10тыщ от зубра отличается скорей всего мягким шлангом на моей мойке жёще шланг и пластиком а так мне кажется начинка одна и таже смысла не вижу переплачивать машины мыл тчательно раз пять с момента покупки мойку напригал пополной всё хорошо работает чётко так что берите не пожалеете думаю на долго хватит главное чистой водой пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
сегодня протестировал,все нормально, нигде не подтекает,пока забор делал из канистры,напор хороший,но когда уже сделаю под давлением то думаю что будет ещё мощнее
Отзывы о товаре Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B)
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, упаковка - просто фирменная коробка в чёрной плёнке. всё целое работает
Достоинства:
Комментарий:
мойка очень мощная помыл две машины палас колёса работает отлично хотел взять зубр но цены резко подскочили взял эту и не жалею дешевле зубра на 10тыщ от зубра отличается скорей всего мягким шлангом на моей мойке жёще шланг и пластиком а так мне кажется начинка одна и таже смысла не вижу переплачивать машины мыл тчательно раз пять с момента покупки мойку напригал пополной всё хорошо работает чётко так что берите не пожалеете думаю на долго хватит главное чистой водой пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
сегодня протестировал,все нормально, нигде не подтекает,пока забор делал из канистры,напор хороший,но когда уже сделаю под давлением то думаю что будет ещё мощнее