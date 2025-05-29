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Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B)

3 Отзывы
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Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 1
Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 2
Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 3
Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 4
Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 5
Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 6
Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 7
Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 8
Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 9
Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 10
Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 11
Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 12
Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 13
Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 14
Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 15
Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 16
Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 17
Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
3300
Производительность, л/ч
36000
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Максимальное рабочее давление
240
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Длина шланга, м
8
  • Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 1
  • Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 2
  • Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 3
  • Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 4
  • Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 5
  • Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 6
  • Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 7
  • Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 8
  • Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 9
  • Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 10
  • Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 11
  • Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 12
  • Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 13
  • Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 14
  • Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 15
  • Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 16
  • Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 17
  • Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658443
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Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
3300
Производительность, л/ч
36000
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Максимальное рабочее давление
240
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Длина шланга, м
8
Длина, мм
1020
Высота, мм
430
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.44х0.44
Вес, кг.
30

Описание товара Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B)

Профессиональные мойки высокого давления, оснащенные бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом, используются как для бытовых нужд, так и в сфере клининга или на профессиональной автомойке. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при ненажатом пистолете – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной. Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и т.п. Применение: Для образования струи воды высокого давления, используемой для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Бесщеточный двигатель обладает рядом существенных преимуществ: - обладает повышенными характеристиками при тех же габаритах, - не нагревается, - работает тише, - не требует обслуживания из-за отсутствия щеток. Функция самовсасывания позволяет использовать изделие без внешнего источника давления воды. Система полной остановки выключает двигатель при отпускании клавиши пистолета, что экономит энергию и увеличивает ресурс помпы. Высокая мощность выходной струи для эффективной мойки. Шланг длиной 8 м позволяет производить обработку без необходимости перемещать мойку. Барабан для предохранения шланга от перегибов при использовании и хранении и продления срока его службы. Сменные быстросъемные насадки с различными углами распыления для формирования струи различного давления, а также нанесения моющего средства: - красная - угол распыления 0 градусов, - зеленая - угол распыления 25 градусов, - белая - угол распыления 40 градусов, - черная - для нанесения моющего средства. Прилагаемый фильтр на вход для защиты помпы от загрязнений в воде. Встроенный бачок для моющего средства для предварительной обработки пенным составом. Крюк для крепления и простого снятия кабеля. Колеса и удлиненная рукоятка для простоты перемещения.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро, упаковка - просто фирменная коробка в чёрной плёнке. всё целое работает
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Екатерина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
мойка очень мощная помыл две машины палас колёса работает отлично хотел взять зубр но цены резко подскочили взял эту и не жалею дешевле зубра на 10тыщ от зубра отличается скорей всего мягким шлангом на моей мойке жёще шланг и пластиком а так мне кажется начинка одна и таже смысла не вижу переплачивать машины мыл тчательно раз пять с момента покупки мойку напригал пополной всё хорошо работает чётко так что берите не пожалеете думаю на долго хватит главное чистой водой пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Валерий

Достоинства:


Комментарий:
сегодня протестировал,все нормально, нигде не подтекает,пока забор делал из канистры,напор хороший,но когда уже сделаю под давлением то думаю что будет ещё мощнее



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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
3300
Производительность, л/ч
36000
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Максимальное рабочее давление
240
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Длина шланга, м
8
Развернуть
Длина, мм
1020
Высота, мм
430
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные мойки высокого давления, оснащенные бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом, используются как для бытовых нужд, так и в сфере клининга или на профессиональной автомойке. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при ненажатом пистолете – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной. Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и т.п. Применение: Для образования струи воды высокого давления, используемой для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Бесщеточный двигатель обладает рядом существенных преимуществ: - обладает повышенными характеристиками при тех же габаритах, - не нагревается, - работает тише, - не требует обслуживания из-за отсутствия щеток. Функция самовсасывания позволяет использовать изделие без внешнего источника давления воды. Система полной остановки выключает двигатель при отпускании клавиши пистолета, что экономит энергию и увеличивает ресурс помпы. Высокая мощность выходной струи для эффективной мойки. Шланг длиной 8 м позволяет производить обработку без необходимости перемещать мойку. Барабан для предохранения шланга от перегибов при использовании и хранении и продления срока его службы. Сменные быстросъемные насадки с различными углами распыления для формирования струи различного давления, а также нанесения моющего средства: - красная - угол распыления 0 градусов, - зеленая - угол распыления 25 градусов, - белая - угол распыления 40 градусов, - черная - для нанесения моющего средства. Прилагаемый фильтр на вход для защиты помпы от загрязнений в воде. Встроенный бачок для моющего средства для предварительной обработки пенным составом. Крюк для крепления и простого снятия кабеля. Колеса и удлиненная рукоятка для простоты перемещения.
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро, упаковка - просто фирменная коробка в чёрной плёнке. всё целое работает
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Екатерина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
мойка очень мощная помыл две машины палас колёса работает отлично хотел взять зубр но цены резко подскочили взял эту и не жалею дешевле зубра на 10тыщ от зубра отличается скорей всего мягким шлангом на моей мойке жёще шланг и пластиком а так мне кажется начинка одна и таже смысла не вижу переплачивать машины мыл тчательно раз пять с момента покупки мойку напригал пополной всё хорошо работает чётко так что берите не пожалеете думаю на долго хватит главное чистой водой пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Валерий

Достоинства:


Комментарий:
сегодня протестировал,все нормально, нигде не подтекает,пока забор делал из канистры,напор хороший,но когда уже сделаю под давлением то думаю что будет ещё мощнее


Мойка высокого давления STEHER 240 Атм, 3300 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-240B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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