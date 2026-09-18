Top.Mail.Ru
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 1
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 2
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 3
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 4
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 5
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 6
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 7
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 8
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 9
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 1
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 2
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 3
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 4
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 5
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 6
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 7
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 8
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 9
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
6 450 руб.  12 863 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217779
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
53х48х35
Вес, кг.
9.8

Описание товара Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт

Средняя самовсасывающая мойка высокого давления для бытового использования. В стандартную комплектацию входят все необходимые насадки, фильтры и аксессуары, самовсасывающий насос выполнен из алюминиевого сплава.

Отзывы о товаре Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Средняя самовсасывающая мойка высокого давления для бытового использования. В стандартную комплектацию входят все необходимые насадки, фильтры и аксессуары, самовсасывающий насос выполнен из алюминиевого сплава.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - купить по цене 6450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...