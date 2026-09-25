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Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная купить с доставкой в Москве
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Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная

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Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 1
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 2
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 3
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 4
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 5
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 6
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 7
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 8
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 9
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 10
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 11
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 12
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 13
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 14
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 15
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 16
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 17
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 18
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
1700
Производительность, л/ч
348
Длина шланга
5 м
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
130
Максимальное рабочее давление, Бар
130
Колеса
да
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 1
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 2
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 3
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 4
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 5
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 6
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 7
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 8
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 9
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 10
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 11
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 12
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 13
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 14
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 15
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 16
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 17
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 18
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745460
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная
6 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Мощность двигателя
1700
Производительность, л/ч
348
Длина шланга
5 м
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
130
Максимальное рабочее давление, Бар
130
Колеса
да
Длина, мм
300
Высота, мм
265
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х28
Вес, кг.
7.07

Описание товара Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная

Колесная моечная машина высокого давления Сибртех АМ-1700 58222 мощностью 1700 Вт поддерживает давление 130 бар и расходует 350 л воды в час. Предназначена для бытового применения, успешно справляется как с естественными загрязнениями, так и с въевшимися пятнами или масляными разводами. Может использоваться для мытья автомобиля, очищения садовых дорожек, фасада дома, заборов, инвентаря и других предметов. Машина способна работать с режиме самовсасывания, поэтому отсутствие водопровода не помеха: источником воды может быть любой водоем или резервуар.

Преимущества

  • Термозащита — в случае перегрева двигатель останавливается, что предотвращает его поломку.
  • Безопасность — перепускной клапан не допускает превышения максимального рабочего давления.
  • Защита от непредвиденного пуска — главный выключатель препятствует случайному включению, рычаг пистолета блокируется в выключенном положении.
  • Высокий ресурс — алюминиевая крыльчатка помпы устойчива к коррозии.
  • Быстрая подготовка к работе — пистолет подключается одним движением, шланг подачи воды присоединяется при помощи быстросъемного адаптера.
  • Эффективная фильтрация — вода на входе очищается от частиц грязи и мелкого песка, поэтому обрабатываемые поверхности и крыльчатка помпы не царапаются и не разрушаются.
  • Использование моющих средств — к пистолету можно подключить пенообразователь (не входит в комплект поставки).
  • Эргономичность — производитель предусмотрел кронштейн для сетевого шнура и держатель для пистолета.
  • Компактность — моечная машина не занимает много места, ее можно хранить даже в квартире.
  • Удобное перемещение — у машины имеются большие колеса и рукоятка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Мощность двигателя
1700
Производительность, л/ч
348
Длина шланга
5 м
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
130
Максимальное рабочее давление, Бар
130
Колеса
да
Длина, мм
300
Высота, мм
265
Страна производитель
Китай
Описание

Колесная моечная машина высокого давления Сибртех АМ-1700 58222 мощностью 1700 Вт поддерживает давление 130 бар и расходует 350 л воды в час. Предназначена для бытового применения, успешно справляется как с естественными загрязнениями, так и с въевшимися пятнами или масляными разводами. Может использоваться для мытья автомобиля, очищения садовых дорожек, фасада дома, заборов, инвентаря и других предметов. Машина способна работать с режиме самовсасывания, поэтому отсутствие водопровода не помеха: источником воды может быть любой водоем или резервуар.

Преимущества

  • Термозащита — в случае перегрева двигатель останавливается, что предотвращает его поломку.
  • Безопасность — перепускной клапан не допускает превышения максимального рабочего давления.
  • Защита от непредвиденного пуска — главный выключатель препятствует случайному включению, рычаг пистолета блокируется в выключенном положении.
  • Высокий ресурс — алюминиевая крыльчатка помпы устойчива к коррозии.
  • Быстрая подготовка к работе — пистолет подключается одним движением, шланг подачи воды присоединяется при помощи быстросъемного адаптера.
  • Эффективная фильтрация — вода на входе очищается от частиц грязи и мелкого песка, поэтому обрабатываемые поверхности и крыльчатка помпы не царапаются и не разрушаются.
  • Использование моющих средств — к пистолету можно подключить пенообразователь (не входит в комплект поставки).
  • Эргономичность — производитель предусмотрел кронштейн для сетевого шнура и держатель для пистолета.
  • Компактность — моечная машина не занимает много места, ее можно хранить даже в квартире.
  • Удобное перемещение — у машины имеются большие колеса и рукоятка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Отзывы


Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная - по цене 6350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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