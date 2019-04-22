Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мойка Huter M165-РW

(1)
Артикул: 35628
Мойка Huter M165-РW
8 790 руб. 
9 670 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

7 990 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 151 КэтКоинов
Артикул: 35628
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендHuter
Тип товараМойки высокого давления
Максимальное давление165 бар
Производительность375 л/ч
Подогрев водынет
Грязевая фреза в комплектеесть
Возможность забора воды из емкостиесть
Возможность использовать моющее средствоесть
Функция автоматического отключенияесть
Длина, см37.5
Высота, см84.5
Ширина, см32
Вес, кг9.3
бытовая мойка, давление до 165 бар, для сети 220/230 В В, производительность 375 л/час, потребляет 1.9 кВт


Смотрите также: Аэраторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Газонокосилки, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и аксессуары для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотобуры, Мотопомпы, Насосные станции, Насосы, Ножницы для травы и ветвей, Опрыскиватели, Подметальные машины, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы для стрижки кустов, Электропилы.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


22.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Металлическая помпа, не очень шумная, забор воды из ёмкости, вес

Недостатки:
Шланг в/д маловат - 5 метров. Переход с веера на точку осуществляется не регулировкой наконечника а заменой насадок (причем они с размер грецкого ореха - как бы не потерять).

Комментарий:
приличная альтернатива стационарным мойкам. В остальном поживем - увидим.

Самовывоз невозможен
Мойка Huter M165-РW - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8790 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...