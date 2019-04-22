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Мойка Huter M165-РW купить с доставкой в Москве
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Мойка Huter M165-РW

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Мойка Huter M165-РW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35628
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
85х37х33
Вес, кг.
11.2

Описание товара Мойка Huter M165-РW

бытовая мойка, давление до 165 бар, для сети 220/230 В В, производительность 375 л/час, потребляет 1.9 кВт

Отзывы о товаре Мойка Huter M165-РW

Источник: Яндекс Маркет
22.04.2019
RiKo61 П.

Достоинства:
Металлическая помпа, не очень шумная, забор воды из ёмкости, вес

Недостатки:
Шланг в/д маловат - 5 метров. Переход с веера на точку осуществляется не регулировкой наконечника а заменой насадок (причем они с размер грецкого ореха - как бы не потерять).

Комментарий:
приличная альтернатива стационарным мойкам. В остальном поживем - увидим.



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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
бытовая мойка, давление до 165 бар, для сети 220/230 В В, производительность 375 л/час, потребляет 1.9 кВт
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2019
RiKo61 П.

Достоинства:
Металлическая помпа, не очень шумная, забор воды из ёмкости, вес

Недостатки:
Шланг в/д маловат - 5 метров. Переход с веера на точку осуществляется не регулировкой наконечника а заменой насадок (причем они с размер грецкого ореха - как бы не потерять).

Комментарий:
приличная альтернатива стационарным мойкам. В остальном поживем - увидим.


Мойка Huter M165-РW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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