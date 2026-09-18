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Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235

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Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 1
Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 2
Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 3
Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 4
Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 5
Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 6
Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 7
Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 8
Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 9
Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 10
Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 11
Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 12
Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 13
Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 14
Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 15
Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 16
Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 17
Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 18
Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2200
Производительность, л/ч
420
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление, Бар
165
Источник питания
от сети
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 1
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 2
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 3
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 4
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 5
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 6
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 7
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 8
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 9
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 10
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 11
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 12
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 13
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 14
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 15
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 16
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 17
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 18
  • Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275799
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2200
Производительность, л/ч
420
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление, Бар
165
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х48х35
Вес, кг.
14.64

Описание товара Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235

Применяется для мойки автомобилей, фасадов домов, дорожек, садовой техники и инструмента струёй воды под высоким давлением. Проста и удобна в использовании.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Denzel R-165D 58235




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2200
Производительность, л/ч
420
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление, Бар
165
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Применяется для мойки автомобилей, фасадов домов, дорожек, садовой техники и инструмента струёй воды под высоким давлением. Проста и удобна в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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