Мойка высокого давления Huter W210i Professional
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Характеристики
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345443
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
82х41х40
Вес, кг.
12.2
Описание товара Мойка высокого давления Huter W210i Professional
Мойка высокого давления Huter W210i Professional – профессиональная модель, предназначенная для тщательной очистки различных предметов и поверхностей под действием мощной струи воды. Забор воды может осуществляться как на основе автономного водоснабжения, так и с емкостей. Данная модель характеризуется максимальным давлением 210 Бар и производительностью 450 л/ч.
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Мойка высокого давления Huter W210i Professional – профессиональная модель, предназначенная для тщательной очистки различных предметов и поверхностей под действием мощной струи воды. Забор воды может осуществляться как на основе автономного водоснабжения, так и с емкостей. Данная модель характеризуется максимальным давлением 210 Бар и производительностью 450 л/ч.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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