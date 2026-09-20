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Мойка высокого давления Bort KEX-3200 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Bort KEX-3200

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Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - фото 1
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Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - фото 10
Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - фото 11
Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - фото 12
Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - фото 1
  • Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - фото 2
  • Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - фото 3
  • Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - фото 4
  • Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - фото 5
  • Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - фото 6
  • Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - фото 7
  • Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - фото 8
  • Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - фото 9
  • Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - фото 10
  • Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - фото 11
  • Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - фото 12
  • Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681157
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х56х53
Вес, кг.
55

Описание товара Мойка высокого давления Bort KEX-3200

Мойка высокого давления BORT KEX-3200 - профессиональный аппарат для решения сложных клининговых задач. Аппарат высокого давления BORT KEX-3200 станет незаменимым помощником там, где бытовые мойки бессильны: потоковая автомобильная мойка, мойка грузовых автомобилей и спецтранспорта, уборка больших площадей, клининговые задачи по мойке домов и фасадов, уборка на производстве и тд. Очень высокий расход воды под высоким давлением идеальны для серьезных задач по уборке промышленных территорий и задач по клинингу.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bort KEX-3200




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления BORT KEX-3200 - профессиональный аппарат для решения сложных клининговых задач. Аппарат высокого давления BORT KEX-3200 станет незаменимым помощником там, где бытовые мойки бессильны: потоковая автомобильная мойка, мойка грузовых автомобилей и спецтранспорта, уборка больших площадей, клининговые задачи по мойке домов и фасадов, уборка на производстве и тд. Очень высокий расход воды под высоким давлением идеальны для серьезных задач по уборке промышленных территорий и задач по клинингу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - купить по цене 68350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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