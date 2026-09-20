Мойка высокого давления Bort KEX-2800
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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2500
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление
125
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681156
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2500
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление
125
Забор воды
да
Насадки
есть, 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х47х41
Вес, кг.
23
Описание товара Мойка высокого давления Bort KEX-2800
BORT KEX-2800 — это профессиональная мойка высокого давления, предназначенная для эффективной очистки различных поверхностей и предметов. Она оснащена мощным индукционным мотором и профессиональной помповой повышенной производительности, которые обеспечивают высокую производительность и эффективность работы в сложных задачах.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2500
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление
125
Забор воды
да
Насадки
есть, 5 шт
Страна производитель
Китай
BORT KEX-2800 — это профессиональная мойка высокого давления, предназначенная для эффективной очистки различных поверхностей и предметов. Она оснащена мощным индукционным мотором и профессиональной помповой повышенной производительности, которые обеспечивают высокую производительность и эффективность работы в сложных задачах.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - этот товар вы можете купить по цене 45290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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