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Мойка высокого давления Bort BHR-2000-Pro 91276070 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Bort BHR-2000-Pro 91276070

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Мойка высокого давления Bort BHR-2000-Pro 91276070
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
6 290 руб.  12 314 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275782
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х38х29
Вес, кг.
5.7

Описание товара Мойка высокого давления Bort BHR-2000-Pro 91276070

Автоматическое отключение при перегреве позволяет продлить срок службы двигателя. Для максимально удобного применения на корпусе мойки располагается система хранения аксессуаров. Наличие больших и колес обеспечивает легкое передвижение по любой поверхности.



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Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bort BHR-2000-Pro 91276070




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматическое отключение при перегреве позволяет продлить срок службы двигателя. Для максимально удобного применения на корпусе мойки располагается система хранения аксессуаров. Наличие больших и колес обеспечивает легкое передвижение по любой поверхности.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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