Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro
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Характеристики
Тип товара
Производительность
12000
Подогрев воды
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701483
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Максимальное давление
20
Производительность
12000
Подогрев воды
нет
Забор воды
да
Насадки
нет
Ширина, см
169
Высота, см
283
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х15
Вес, кг.
2.55
Описание товара Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro
портативная аккумуляторная мойка высокого давления hoto 20v pressure washer pro, весит 1.5 кг, имеет 5-режимный распылитель, максимальное давление 2.0 мпа, производительность 300 л/ч, работает от аккумулятора 2500mah, имеет защиту от воды ipx6, оснащена 6м шлангом и возможностью использования моющего средства.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Бренд
Тип товара
Максимальное давление
20
Производительность
12000
Подогрев воды
нет
Забор воды
да
Насадки
нет
Ширина, см
169
Высота, см
283
Страна производитель
Китай
портативная аккумуляторная мойка высокого давления hoto 20v pressure washer pro, весит 1.5 кг, имеет 5-режимный распылитель, максимальное давление 2.0 мпа, производительность 300 л/ч, работает от аккумулятора 2500mah, имеет защиту от воды ipx6, оснащена 6м шлангом и возможностью использования моющего средства.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro - стоимость товара 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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