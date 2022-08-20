Минимойка Huter M195-PW-PRO 2500Вт
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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394111
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х36х32
Вес, кг.
10.6
Описание товара Минимойка Huter M195-PW-PRO 2500Вт
Мойка Huter M195-PW-PRO это профессиональный инструмент, использующийся для чистки фасадов, дорожек, тротуаров, а также проведения других работ по уборке территории. Это устройство рассчитано на применение в быту с обычной водой и моющими средствами. Отличается высокими эксплуатационными качествами и надежностью. Модель обладает достаточной мощностью для выполнения работ бытового характера, а также может применяться на небольших предприятиях и в мастерских. Устройство отличается широкими эксплуатационными качествами, наличием защиты от внешних повреждений, а также фильтром для очистки рабочей жидкости.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Курьерская доставка в Москве
Мойка Huter M195-PW-PRO это профессиональный инструмент, использующийся для чистки фасадов, дорожек, тротуаров, а также проведения других работ по уборке территории. Это устройство рассчитано на применение в быту с обычной водой и моющими средствами. Отличается высокими эксплуатационными качествами и надежностью. Модель обладает достаточной мощностью для выполнения работ бытового характера, а также может применяться на небольших предприятиях и в мастерских. Устройство отличается широкими эксплуатационными качествами, наличием защиты от внешних повреждений, а также фильтром для очистки рабочей жидкости.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Достоинства:
Напор хороший, материалы качественные
Недостатки:
Не было
Комментарий:
Опробовал уже везде, где мог. Стена дома, авто, забор, дорожка и даже придворный коврик не избежали участи помыться. Пробовал без пены, просто сразу после получения. Забор воды был с бочки, но результат видно и без пены. Напор мощный, смывает все и засохшие загрязнения в том числе. Помню, как много лет назад сын мороженным капнул на цветной коврик. Так вот и это пятно отошло под напором сразу.
Достоинства:
Есть парогенератор, выполняет много задач
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил муж для себя, а пользуемся пополам. Восторг мужа виден по чистой машине. А мое восхищение вызвал парогенератор, который отлично справился с плиткой и на кухне, и в ванной. Духовка и плита тоже сияют. Дочь мыла ковер и тоже прекрасный результат. Приобретение мужа оказалось в полном ходу, загружено задачами день и ночь. По мощности и напору устраивает более чем. Воду можно подключать и из емкости, и от водопровода.
Достоинства:
Работает, стоит не дорого, с поставленной задачей справился.
Недостатки:
Нет такого
Комментарий:
Задача была одна, отмывать. Отмывает. Напор мощный, стабильный. Подключаем к водопроводу, система своя можем обеспечить все требования. Комплектация богатая, функционал правильный. Понравился и пенник и отпадный парогенератор. Тест драйв прошел успешно, все отмыла начисто. Могу рекомендовать с уверенностью.
Достоинства:
Длинный шланг, хорошее давление, нормальная комплектация
Недостатки:
Не выявила
Комментарий:
Агрегат достойный, не могу сказать, что давление низкое. Для обычных человеческих проблем хватает. Спокойно отмывает и грязную машину, и другие вещи требующие ухода. Качество само по себе уже не плохое, материалы и сборка нормальные. За небольшую стоимость получил рабочий вариант. Мне все нравится.
Достоинства:
Легкая по всем параметрам, удобная.
Недостатки:
Не найдено
Комментарий:
Машины у меня нет, поэтому отмывать будем дом. При первом же тесте снаружи оказалось, что отмывать надо не только дом, но и весь участок. Давление приличное, на хозяйственные нужды достаточно. Парогенератор отличная вещь, очень многие загрязнения отходят благодаря ему. Снаружи выглядит надежно. Работает бесперебойно. Довольна.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Минимойка Huter M195-PW-PRO 2500Вт
Достоинства:
Напор хороший, материалы качественные
Недостатки:
Не было
Комментарий:
Опробовал уже везде, где мог. Стена дома, авто, забор, дорожка и даже придворный коврик не избежали участи помыться. Пробовал без пены, просто сразу после получения. Забор воды был с бочки, но результат видно и без пены. Напор мощный, смывает все и засохшие загрязнения в том числе. Помню, как много лет назад сын мороженным капнул на цветной коврик. Так вот и это пятно отошло под напором сразу.
Достоинства:
Есть парогенератор, выполняет много задач
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил муж для себя, а пользуемся пополам. Восторг мужа виден по чистой машине. А мое восхищение вызвал парогенератор, который отлично справился с плиткой и на кухне, и в ванной. Духовка и плита тоже сияют. Дочь мыла ковер и тоже прекрасный результат. Приобретение мужа оказалось в полном ходу, загружено задачами день и ночь. По мощности и напору устраивает более чем. Воду можно подключать и из емкости, и от водопровода.
Достоинства:
Работает, стоит не дорого, с поставленной задачей справился.
Недостатки:
Нет такого
Комментарий:
Задача была одна, отмывать. Отмывает. Напор мощный, стабильный. Подключаем к водопроводу, система своя можем обеспечить все требования. Комплектация богатая, функционал правильный. Понравился и пенник и отпадный парогенератор. Тест драйв прошел успешно, все отмыла начисто. Могу рекомендовать с уверенностью.
Достоинства:
Длинный шланг, хорошее давление, нормальная комплектация
Недостатки:
Не выявила
Комментарий:
Агрегат достойный, не могу сказать, что давление низкое. Для обычных человеческих проблем хватает. Спокойно отмывает и грязную машину, и другие вещи требующие ухода. Качество само по себе уже не плохое, материалы и сборка нормальные. За небольшую стоимость получил рабочий вариант. Мне все нравится.
Достоинства:
Легкая по всем параметрам, удобная.
Недостатки:
Не найдено
Комментарий:
Машины у меня нет, поэтому отмывать будем дом. При первом же тесте снаружи оказалось, что отмывать надо не только дом, но и весь участок. Давление приличное, на хозяйственные нужды достаточно. Парогенератор отличная вещь, очень многие загрязнения отходят благодаря ему. Снаружи выглядит надежно. Работает бесперебойно. Довольна.