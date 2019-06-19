Мойка Huter W105-Р
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 35634
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
44х26х26
Вес, кг.
6.67
Описание товара Мойка Huter W105-Р
бытовая мойка, давление до 105 бар, для сети 220/230 В В, очистка с моющим средством, забор воды из любой емкости, производительность 342 л/час, потребляет 1.4 кВт
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бытовая мойка, давление до 105 бар, для сети 220/230 В В, очистка с моющим средством, забор воды из любой емкости, производительность 342 л/час, потребляет 1.4 кВт
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Достоинства:
1) Возможность забора воды из емкости была для меня на 1 месте: привез к гаражу воды в фляге на тачке, запитал Хутера из нее и в путь! Большинству минимоек нужен напор уже на входе, иначе они работать не будут.
2) На втором - помпа мойки должна быть не пластиковой - это очень важно, а только сугубо металлической. За эти деньги в основном у всех мини-моек пластиковые. Но не у Хутера.
3) И третье (а может и первое) - это цена! Всегда, если что можно поднять руку вверх и сказать: ну и ...черт с ней! - и не будет обидно.
Недостатки:
Бачок для шампуня использовал один только раз. Потом решил поступать оптимальнее: шампунь (пару колпачков) выливаю прямо в флягу с водой и мою все, что попадется под струю и не успеет убежать! )))
Комментарий:
Агрегат действительно зачетный. Его я выбирал, прочтя много интернетов, сравнив десятки моделей в этой ценовой категории.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка Huter W105-Р
Достоинства:
1) Возможность забора воды из емкости была для меня на 1 месте: привез к гаражу воды в фляге на тачке, запитал Хутера из нее и в путь! Большинству минимоек нужен напор уже на входе, иначе они работать не будут.
2) На втором - помпа мойки должна быть не пластиковой - это очень важно, а только сугубо металлической. За эти деньги в основном у всех мини-моек пластиковые. Но не у Хутера.
3) И третье (а может и первое) - это цена! Всегда, если что можно поднять руку вверх и сказать: ну и ...черт с ней! - и не будет обидно.
Недостатки:
Бачок для шампуня использовал один только раз. Потом решил поступать оптимальнее: шампунь (пару колпачков) выливаю прямо в флягу с водой и мою все, что попадется под струю и не успеет убежать! )))
Комментарий:
Агрегат действительно зачетный. Его я выбирал, прочтя много интернетов, сравнив десятки моделей в этой ценовой категории.