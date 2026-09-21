Мойка высокого давления аккумуляторная Zitrek ZKHP 20 Li, 2x4.0Ач
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Характеристики
Производительность, л/ч
120
Максимальное рабочее давление, Бар
24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712043
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Характеристики
Бренд
Производительность, л/ч
120
Максимальное рабочее давление, Бар
24
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Длина, мм
440
Высота, мм
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х15
Вес, кг.
3.43
Описание товара Мойка высокого давления аккумуляторная Zitrek ZKHP 20 Li, 2x4.0Ач
Мойка высокого давления аккумуляторная Zitrek ZKHP 20 Li, 2x4.0Ач предназначена для мойки транспортных средств, окон, фасадов, очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением в бытовых условиях.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Бренд
Производительность, л/ч
120
Максимальное рабочее давление, Бар
24
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Длина, мм
440
Высота, мм
150
Страна производитель
Китай
Мойка высокого давления аккумуляторная Zitrek ZKHP 20 Li, 2x4.0Ач предназначена для мойки транспортных средств, окон, фасадов, очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением в бытовых условиях.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления аккумуляторная Zitrek ZKHP 20 Li, 2x4.0Ач - данный товар вы можете купить по цене 6120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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