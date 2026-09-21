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Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer

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Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - фото 1
Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - фото 2
Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - фото 3
Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - фото 4
Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - фото 5
Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - фото 6
Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - фото 7
Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - фото 8
Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Производительность
10800
Подогрев воды
нет
  • Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - фото 1
  • Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - фото 2
  • Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - фото 3
  • Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - фото 4
  • Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - фото 5
  • Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - фото 6
  • Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - фото 7
  • Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - фото 8
  • Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701482
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Характеристики

Бренд
HOTO
Тип товара
Максимальное давление
24
Производительность
10800
Подогрев воды
нет
Забор воды
нет
Насадки
нет
Ширина, см
310
Высота, см
470
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х16
Вес, кг.
2.34

Описание товара Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer

портативная аккумуляторная мойка высокого давления для уборки автомобилей, террас и мебели на улице, оснащена 6-в-1 насадкой и 6-метровым шлангом.

Отзывы о товаре Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer




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Характеристики
Бренд
HOTO
Тип товара
Максимальное давление
24
Производительность
10800
Подогрев воды
нет
Забор воды
нет
Насадки
нет
Ширина, см
310
Высота, см
470
Страна производитель
Китай
Описание
портативная аккумуляторная мойка высокого давления для уборки автомобилей, террас и мебели на улице, оснащена 6-в-1 насадкой и 6-метровым шлангом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - стоимость товара 5830 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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