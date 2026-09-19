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Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617)

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Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 1
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 2
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 3
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 4
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 5
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 6
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 7
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 8
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 9
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 10
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 11
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 12
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 13
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 14
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 15
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 16
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 17
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 18
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 19
Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 1
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 2
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 3
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 4
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 5
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 6
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 7
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 8
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 9
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 10
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 11
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 12
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 13
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 14
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 15
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 16
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 17
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 18
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 19
  • Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347426
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Характеристики

Бренд
ELITECH
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
68х38х35
Вес, кг.
9.3

Описание товара Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617)

Мойка ELITECH модель 1600РБ предназначена для индивидуального использования для мойки автомобиля, садовой другой техники, заборов, террас, строений (фасадов крыш), дорожек, отмывки емкостей других вариантов аналогичного применения. Максимальное давление 130 бар, мощность 1600 Вт. Мойка имеет металлическую помпу, что обеспечивает долгий срок службы. Мойка подключается водопроводу или используется возможность самостоятельного забора воды из подходящего резервуара (требуется купить или сделать самостоятельно шланг обратным клапаном). Мойка оснащена встроенным баком объемом литр для моющего средства. Шланг высокого давления имеет длину метров легко соединяется пистолетом благодаря быстросъемному соединению. Для перемещения мойки используется верхняя ручка колеса нижней части корпуса. Длина сетевого кабеля метров.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617)




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Характеристики
Бренд
ELITECH
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Мойка ELITECH модель 1600РБ предназначена для индивидуального использования для мойки автомобиля, садовой другой техники, заборов, террас, строений (фасадов крыш), дорожек, отмывки емкостей других вариантов аналогичного применения. Максимальное давление 130 бар, мощность 1600 Вт. Мойка имеет металлическую помпу, что обеспечивает долгий срок службы. Мойка подключается водопроводу или используется возможность самостоятельного забора воды из подходящего резервуара (требуется купить или сделать самостоятельно шланг обратным клапаном). Мойка оснащена встроенным баком объемом литр для моющего средства. Шланг высокого давления имеет длину метров легко соединяется пистолетом благодаря быстросъемному соединению. Для перемещения мойки используется верхняя ручка колеса нижней части корпуса. Длина сетевого кабеля метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617) - купить по цене 8790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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