Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления Elitech М 1600РБ (183617)
Мойка ELITECH модель 1600РБ предназначена для индивидуального использования для мойки автомобиля, садовой другой техники, заборов, террас, строений (фасадов крыш), дорожек, отмывки емкостей других вариантов аналогичного применения. Максимальное давление 130 бар, мощность 1600 Вт. Мойка имеет металлическую помпу, что обеспечивает долгий срок службы. Мойка подключается водопроводу или используется возможность самостоятельного забора воды из подходящего резервуара (требуется купить или сделать самостоятельно шланг обратным клапаном). Мойка оснащена встроенным баком объемом литр для моющего средства. Шланг высокого давления имеет длину метров легко соединяется пистолетом благодаря быстросъемному соединению. Для перемещения мойки используется верхняя ручка колеса нижней части корпуса. Длина сетевого кабеля метров.
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