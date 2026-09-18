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Минимойка Huter W195-PRO 2500Вт купить с доставкой в Москве
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Минимойка Huter W195-PRO 2500Вт

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Минимойка Huter W195-PRO 2500Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217770
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
53х48х35
Вес, кг.
11.2

Описание товара Минимойка Huter W195-PRO 2500Вт

Мойка HUTER W195-PRO - это отличный инструмент для работ по очистке поверхностей садового инвентаря, мебели из пластика или велотранспорта. В качестве привода в мойке установлен электродвигатель мощностью 2.5 кВт, что обеспечивает подачу воды под давлением до 195 Бар с максимальной температурой до +50°С. Мойка оснащена фильтром очистки воды и системой быстросъемного механизма, что повышает комфорт при эксплуатации аппарата и делает более простой процедуру его подключения. Пеногенератор предоставляет возможность использовать бесконтактную химию. Мойка HUTER W195-PRO имеет класс бытовой, что делает ее удобной и простой в использовании. Алюминиевая помпа обеспечивает долговечность и надежность мойки. Мойка имеет длину шланга высокого давления 8 метров, что позволяет работать на большом расстоянии от источника воды. Ручка для переноски и транспортировочные колеса обеспечивают удобство при перемещении мойки по рабочей площадке. В комплект мойки входят: мойка высокого давления, пистолет-распылитель разборный, шланг высокого давления, пеногенератор, игла для очистки сопла, сменные форсунки, фильтр, быстросъёмный коннектор для шланга подачи воды, инструкция по эксплуатации.

Отзывы о товаре Минимойка Huter W195-PRO 2500Вт




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Мойка HUTER W195-PRO - это отличный инструмент для работ по очистке поверхностей садового инвентаря, мебели из пластика или велотранспорта. В качестве привода в мойке установлен электродвигатель мощностью 2.5 кВт, что обеспечивает подачу воды под давлением до 195 Бар с максимальной температурой до +50°С. Мойка оснащена фильтром очистки воды и системой быстросъемного механизма, что повышает комфорт при эксплуатации аппарата и делает более простой процедуру его подключения. Пеногенератор предоставляет возможность использовать бесконтактную химию. Мойка HUTER W195-PRO имеет класс бытовой, что делает ее удобной и простой в использовании. Алюминиевая помпа обеспечивает долговечность и надежность мойки. Мойка имеет длину шланга высокого давления 8 метров, что позволяет работать на большом расстоянии от источника воды. Ручка для переноски и транспортировочные колеса обеспечивают удобство при перемещении мойки по рабочей площадке. В комплект мойки входят: мойка высокого давления, пистолет-распылитель разборный, шланг высокого давления, пеногенератор, игла для очистки сопла, сменные форсунки, фильтр, быстросъёмный коннектор для шланга подачи воды, инструкция по эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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