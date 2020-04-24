Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217772
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х39х36
Вес, кг.
13.4
Описание товара Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт
Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт
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Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Достоинства:
Может от вода провода +с бочки или ведра
Достоинства:
Ярослав Ефимов
Достоинства:
Маленький,и удобный,можно вертикально и горизонтально ставить...
Купил для мытья двух машины,с этим справляется хорошо.
Хорошая комплектация: пенника в коробке 2 попалось,щетка,грязевая фреща,и обычная насадка,ну и шампунь.
Подключаю его к водопроводу!
Недостатки:
коротковат шланг,тойоту камри что бы помыть,приходится перетаскивать аппарат- заказан на али шланг под керхер 10 метров, пенник использовать только под нанесение воска, для пены так же купил в китае отличную насадка.
И насадка стандартная,не очень нравится,у более дорогих моделей лучше,так что позже тоже буду в китае заказывать .в остальном устраивает полностью
Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - стоимость товара 35560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт
Достоинства:
Может от вода провода +с бочки или ведра
Достоинства:
Ярослав Ефимов
Достоинства:
Маленький,и удобный,можно вертикально и горизонтально ставить...
Купил для мытья двух машины,с этим справляется хорошо.
Хорошая комплектация: пенника в коробке 2 попалось,щетка,грязевая фреща,и обычная насадка,ну и шампунь.
Подключаю его к водопроводу!
Недостатки:
коротковат шланг,тойоту камри что бы помыть,приходится перетаскивать аппарат- заказан на али шланг под керхер 10 метров, пенник использовать только под нанесение воска, для пены так же купил в китае отличную насадка.
И насадка стандартная,не очень нравится,у более дорогих моделей лучше,так что позже тоже буду в китае заказывать .в остальном устраивает полностью