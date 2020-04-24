Top.Mail.Ru
Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - фото 1
Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - фото 2
Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - фото 3
Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - фото 4
Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - фото 5
Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - фото 6
Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - фото 7
Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - фото 8
Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - фото 1
  • Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - фото 2
  • Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - фото 3
  • Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - фото 4
  • Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - фото 5
  • Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - фото 6
  • Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - фото 7
  • Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - фото 8
  • Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217772
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х39х36
Вес, кг.
13.4

Описание товара Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт

Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт

Отзывы о товаре Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт

Источник: Яндекс Маркет
24.04.2020
Имя скрыто

Достоинства:
Может от вода провода +с бочки или ведра
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2020
Ярослав Ефимов

Достоинства:
Ярослав Ефимов
Достоинства:
Маленький,и удобный,можно вертикально и горизонтально ставить...
Купил для мытья двух машины,с этим справляется хорошо.
Хорошая комплектация: пенника в коробке 2 попалось,щетка,грязевая фреща,и обычная насадка,ну и шампунь.
Подключаю его к водопроводу!

Недостатки:
коротковат шланг,тойоту камри что бы помыть,приходится перетаскивать аппарат- заказан на али шланг под керхер 10 метров, пенник использовать только под нанесение воска, для пены так же купил в китае отличную насадка.
И насадка стандартная,не очень нравится,у более дорогих моделей лучше,так что позже тоже буду в китае заказывать .в остальном устраивает полностью



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2020
Имя скрыто

Достоинства:
Может от вода провода +с бочки или ведра
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2020
Ярослав Ефимов

Достоинства:
Ярослав Ефимов
Достоинства:
Маленький,и удобный,можно вертикально и горизонтально ставить...
Купил для мытья двух машины,с этим справляется хорошо.
Хорошая комплектация: пенника в коробке 2 попалось,щетка,грязевая фреща,и обычная насадка,ну и шампунь.
Подключаю его к водопроводу!

Недостатки:
коротковат шланг,тойоту камри что бы помыть,приходится перетаскивать аппарат- заказан на али шланг под керхер 10 метров, пенник использовать только под нанесение воска, для пены так же купил в китае отличную насадка.
И насадка стандартная,не очень нравится,у более дорогих моделей лучше,так что позже тоже буду в китае заказывать .в остальном устраивает полностью


Минимойка Karcher K 4 Compact 1800Вт - стоимость товара 35560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...