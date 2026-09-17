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Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact (1.630-720) купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact (1.630-720)

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Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact (1.630-720) - фото 1
Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact (1.630-720) - фото 2
Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact (1.630-720) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact (1.630-720) - фото 1
  • Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact (1.630-720) - фото 2
  • Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact (1.630-720) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
28 370 руб.  35 323 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 81748
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Вес, кг.
14.5

Описание товара Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact (1.630-720)

максимальное давление - 145 бар. Производительность - 500 л/час

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact (1.630-720)




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
максимальное давление - 145 бар. Производительность - 500 л/час
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact (1.630-720) - по цене 28370 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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