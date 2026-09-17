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Мойка Huter M135-PW купить с доставкой в Москве
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Мойка Huter M135-PW

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Мойка Huter M135-PW - фото 1
Мойка Huter M135-PW - фото 2
Мойка Huter M135-PW - фото 3
Мойка Huter M135-PW - фото 4
Мойка Huter M135-PW - фото 5
Мойка Huter M135-PW - фото 6
Мойка Huter M135-PW - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка Huter M135-PW - фото 1
  • Мойка Huter M135-PW - фото 2
  • Мойка Huter M135-PW - фото 3
  • Мойка Huter M135-PW - фото 4
  • Мойка Huter M135-PW - фото 5
  • Мойка Huter M135-PW - фото 6
  • Мойка Huter M135-PW - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35627
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
54х36х32
Вес, кг.
8.5

Описание товара Мойка Huter M135-PW

бытовая мойка, давление до 135 бар, для сети 220/230 В В, производительность 360 л/час, потребляет 1.65 кВт

Отзывы о товаре Мойка Huter M135-PW




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
бытовая мойка, давление до 135 бар, для сети 220/230 В В, производительность 360 л/час, потребляет 1.65 кВт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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