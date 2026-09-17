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Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 110 0.600.8A7.F00 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 110 0.600.8A7.F00

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Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 110 0.600.8A7.F00
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
11 090 руб.  11 788 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181785
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х37х19
Вес, кг.
13

Описание товара Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 110 0.600.8A7.F00

Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 110 0.600.8A7.F00

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 110 0.600.8A7.F00




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 110 0.600.8A7.F00
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 110 0.600.8A7.F00 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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