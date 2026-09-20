Пистолет высокого давления Bort Pro Gun
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651745
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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х18х4
Вес, г.
400
Описание товара Пистолет высокого давления Bort Pro Gun
Пистолет высокого давления с резьбовыми креплениями М22х1,5. Имеет блокировку курка от случайного нажатия, металлический сердечник.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Пистолет высокого давления с резьбовыми креплениями М22х1,5. Имеет блокировку курка от случайного нажатия, металлический сердечник.
Смотрите также: Комплектующие и аксессуары для триммеров
Смотрите также: Комплектующие и аксессуары для триммеров
Пистолет высокого давления Bort Pro Gun - по цене 4140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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