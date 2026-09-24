STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110)
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Характеристики
Описание товара STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110)
Мойка высокого давления STEHER — это надежное устройство, специально разработанное для эффективного и быстрого устранения загрязнений с различных поверхностей. Благодаря возможности использовать моющее средство, данная модель обеспечивает глубокую очистку, делая процесс ухода за автомобилем, дорожками и фасадами более простым и результативным. Компактные размеры мойки — высота 210 мм и длина 420 мм — делают ее удобной для хранения и транспортировки, не занимая много места. При этом, устройство обладает впечатляющей производительностью в 22200 литров в час, что позволяет справляться с большими объемами работы за минимальное время. Функция автоматического отключения значительно продлевает срок службы мойки, предотвращая перегрев двигателя и излишний расход энергии. Длина шланга составляет 5 метров, что дает достаточную свободу для маневров при использовании устройства. Как и ожидалось от бренда STEHER, мойка высокого давления отличается надежностью, долговечностью и простотой в эксплуатации, что делает ее отличным выбором для домашних нужд и профессионального применения.
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