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STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) купить с доставкой в Москве
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STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110)

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STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - фото 1
STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - фото 2
STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - фото 3
STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - фото 4
STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - фото 5
STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - фото 6
STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - фото 7
STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - фото 8
STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность, л/ч
22200
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Функция автоматического отключения
да
Колеса
нет
Длина шланга, м
5
  • STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - фото 1
  • STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - фото 2
  • STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - фото 3
  • STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - фото 4
  • STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - фото 5
  • STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - фото 6
  • STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - фото 7
  • STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - фото 8
  • STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658438
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110)
4 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность, л/ч
22200
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Забор воды
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Колеса
нет
Длина шланга, м
5
Длина, мм
420
Высота, мм
210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х26х21
Вес, кг.
5.6

Описание товара STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110)

Мойка высокого давления STEHER — это надежное устройство, специально разработанное для эффективного и быстрого устранения загрязнений с различных поверхностей. Благодаря возможности использовать моющее средство, данная модель обеспечивает глубокую очистку, делая процесс ухода за автомобилем, дорожками и фасадами более простым и результативным. Компактные размеры мойки — высота 210 мм и длина 420 мм — делают ее удобной для хранения и транспортировки, не занимая много места. При этом, устройство обладает впечатляющей производительностью в 22200 литров в час, что позволяет справляться с большими объемами работы за минимальное время. Функция автоматического отключения значительно продлевает срок службы мойки, предотвращая перегрев двигателя и излишний расход энергии. Длина шланга составляет 5 метров, что дает достаточную свободу для маневров при использовании устройства. Как и ожидалось от бренда STEHER, мойка высокого давления отличается надежностью, долговечностью и простотой в эксплуатации, что делает ее отличным выбором для домашних нужд и профессионального применения.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность, л/ч
22200
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Забор воды
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Колеса
нет
Длина шланга, м
5
Длина, мм
420
Высота, мм
210
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления STEHER — это надежное устройство, специально разработанное для эффективного и быстрого устранения загрязнений с различных поверхностей. Благодаря возможности использовать моющее средство, данная модель обеспечивает глубокую очистку, делая процесс ухода за автомобилем, дорожками и фасадами более простым и результативным. Компактные размеры мойки — высота 210 мм и длина 420 мм — делают ее удобной для хранения и транспортировки, не занимая много места. При этом, устройство обладает впечатляющей производительностью в 22200 литров в час, что позволяет справляться с большими объемами работы за минимальное время. Функция автоматического отключения значительно продлевает срок службы мойки, предотвращая перегрев двигателя и излишний расход энергии. Длина шланга составляет 5 метров, что дает достаточную свободу для маневров при использовании устройства. Как и ожидалось от бренда STEHER, мойка высокого давления отличается надежностью, долговечностью и простотой в эксплуатации, что делает ее отличным выбором для домашних нужд и профессионального применения.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


STEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180 (HPW-110) - этот товар вы можете купить по цене 4880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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