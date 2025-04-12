Процессор Intel Core I5-12400 S1700 OEM (CM8071504650608 S RL5Y IN)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core I5-12400 S1700 OEM (CM8071504650608 S RL5Y IN)
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i5-12400 является отличным выбором для создания сбалансированной и производительной системы для дома или офиса. Он идеально подходит для уверенного гейминга в разрешении Full HD и выше, особенно в паре с видеокартой среднего класса, а также для работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок и даже для несложного монтажа видео. Данная модель использует современный сокет LGA 1700, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 600 и 700 серий, однако перед покупкой стоит уточнить в описании платы поддержку процессоров Alder Lake и, возможно, запланировать обновление BIOS.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Core i5-12400 лежит гибридная архитектура Alder Lake, однако в этой модели используются только производительные ядра (P-cores). Процессор оснащен 6 полноценными ядрами и 12 потоками благодаря технологии Hyper-Threading. Базовая частота составляет 2.5 ГГц, а в режиме Turbo Boost 2.0 он способен динамически разгоняться до 4.4 ГГц, обеспечивая отличную отзывчивость в играх и приложениях, чувствительных к скорости одного ядра. Техпроцесс 10 нм и 18 МБ интеллектуального кэша L3 способствуют высокой энергоэффективности и быстрой обработке данных.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти в процессоре поддерживает работу как с современной DDR5, так и с более доступной DDR4, что дает гибкость при выборе материнской платы и ОЗУ. Режим работы - двухканальный, с официальной поддержкой частот до 4800 МГц для DDR5 и 3200 МГц для DDR4. Для подключения высокоскоростных накопителей и видеокарт используется 20 линий PCIe: 16 линий PCIe 5.0 для графического ускорителя и 4 линии PCIe 4.0 для накопителя NVMe, что открывает путь к самым быстрым SSD и обеспечивает запас производительности на будущее.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что указывает на относительно невысокое энергопотребление и умеренный нагрев. Это позволяет использовать для его охлаждения не самые массивные башенные кулеры или даже качественный боксовый, хотя под длительной максимальной нагрузкой последний может работать на пределе. Стоит отметить, что модель с индексом 12400 имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через него недоступен, что обеспечивает стабильность работы и упрощает выбор материнской платы, не требующей топовой системы питания.
Интегрированная графика и доп. функции
Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 730. Оно не предназначено для современных игр, но прекрасно справляется с выводом изображения на несколько мониторов, декодированием видеоформатов 4K и ускорением в повседневных задачах. Наличие аппаратного кодера Quick Sync делает эту модель интересным вариантом для систем, где важна быстрая конвертация или потоковая передача видео. Среди дополнительных технологий стоит отметить поддержку Resizable BAR для более эффективного взаимодействия с дискретной видеокартой.
Нюансы перед покупкой
При сборке системы на базе Core i5-12400 обратите внимание на совместимость выбранной материнской платы LGA 1700. Платы на чипсетах B660 или H670 будут оптимальным выбором, но для активации поддержки DDR5 или PCIe 5.0 потребуются соответствующие модели. Учитывая OEM-поставку данного процессора, отдельное приобретение надежного кулера является обязательным шагом. Также рекомендуется после сборки провести стресс-тестирование системы и обновить BIOS материнской платы до последней версии для обеспечения максимальной стабильности и производительности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 12-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 6 ядерные, С встроенной графикой
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Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i5-12400 является отличным выбором для создания сбалансированной и производительной системы для дома или офиса. Он идеально подходит для уверенного гейминга в разрешении Full HD и выше, особенно в паре с видеокартой среднего класса, а также для работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок и даже для несложного монтажа видео. Данная модель использует современный сокет LGA 1700, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 600 и 700 серий, однако перед покупкой стоит уточнить в описании платы поддержку процессоров Alder Lake и, возможно, запланировать обновление BIOS.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Core i5-12400 лежит гибридная архитектура Alder Lake, однако в этой модели используются только производительные ядра (P-cores). Процессор оснащен 6 полноценными ядрами и 12 потоками благодаря технологии Hyper-Threading. Базовая частота составляет 2.5 ГГц, а в режиме Turbo Boost 2.0 он способен динамически разгоняться до 4.4 ГГц, обеспечивая отличную отзывчивость в играх и приложениях, чувствительных к скорости одного ядра. Техпроцесс 10 нм и 18 МБ интеллектуального кэша L3 способствуют высокой энергоэффективности и быстрой обработке данных.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти в процессоре поддерживает работу как с современной DDR5, так и с более доступной DDR4, что дает гибкость при выборе материнской платы и ОЗУ. Режим работы - двухканальный, с официальной поддержкой частот до 4800 МГц для DDR5 и 3200 МГц для DDR4. Для подключения высокоскоростных накопителей и видеокарт используется 20 линий PCIe: 16 линий PCIe 5.0 для графического ускорителя и 4 линии PCIe 4.0 для накопителя NVMe, что открывает путь к самым быстрым SSD и обеспечивает запас производительности на будущее.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что указывает на относительно невысокое энергопотребление и умеренный нагрев. Это позволяет использовать для его охлаждения не самые массивные башенные кулеры или даже качественный боксовый, хотя под длительной максимальной нагрузкой последний может работать на пределе. Стоит отметить, что модель с индексом 12400 имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через него недоступен, что обеспечивает стабильность работы и упрощает выбор материнской платы, не требующей топовой системы питания.
Интегрированная графика и доп. функции
Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 730. Оно не предназначено для современных игр, но прекрасно справляется с выводом изображения на несколько мониторов, декодированием видеоформатов 4K и ускорением в повседневных задачах. Наличие аппаратного кодера Quick Sync делает эту модель интересным вариантом для систем, где важна быстрая конвертация или потоковая передача видео. Среди дополнительных технологий стоит отметить поддержку Resizable BAR для более эффективного взаимодействия с дискретной видеокартой.
Нюансы перед покупкой
При сборке системы на базе Core i5-12400 обратите внимание на совместимость выбранной материнской платы LGA 1700. Платы на чипсетах B660 или H670 будут оптимальным выбором, но для активации поддержки DDR5 или PCIe 5.0 потребуются соответствующие модели. Учитывая OEM-поставку данного процессора, отдельное приобретение надежного кулера является обязательным шагом. Также рекомендуется после сборки провести стресс-тестирование системы и обновить BIOS материнской платы до последней версии для обеспечения максимальной стабильности и производительности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 12-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 6 ядерные, С встроенной графикой
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, новый компьютер собран. работает без нареканий. самая доступная цена в сегменте
Достоинства:
Комментарий:
отлично, запустилась и всё работает, в стресс тесте на водянке больше 40 не поднимается температура
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в картонной коробочке, без наклеек, но упакован надежно. Судя по маркировке, дата изготовления осень 2022 года. Степпинг H0. Не самый щадящий часовой тест в OCCP показывает, что с камнем всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
прекрасная,идеальная,офигенная доставка,товар в отличном состоянии рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Процессор получил. Упаковка хорошая, сам проц. новый. Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Проц новый работает как часы.Самая низкая цена.Моё уважение продавцу.Доставили в срок.У меня нет вопросов,только ЛАЙК и 5
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано сомнительно, но окей, коробочка была в пакете с пупыркой. ЦП определяется биосом правильно, win 11 встала без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Не надо смотреть, что нет упаковки фирменной. Я купил. Процессор хорош. Тянет все задачи, которые мне нужны были. Претензии сложно какие-либо предъявлять
Достоинства:
Комментарий:
В 2к25 все ещё актуален, собрал с памятью 6000 30-36-36-76, 60 железо-бетонных кадров подготовит видеокарте для любой игры на ультрах. Из чего то, где надо 60 ФПС+ играю только в ETS 2 и battlefield 1. в ETS2 даже при триплскрине(пусть и программном, обзор все таки увеличивается) 120к/с стабильно, bf1 на ультрах 140 при просадках.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор пришел в картонной коробке, надежно запечатанный в транспортировочный пакет. При визуальном осмотре следов эксплуатации не выявлено, товар новый. Компьютер собран, все работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Процессор стартонул минут через 5. Изображение на монике со встройки.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен в маленькой коробочке картонного цвета. На вид новый, без следов использования. Запустился и работает на плате ASUS B760M-K.
Достоинства:
Комментарий:
Сборка системника заново, все отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий, упакован серьезно, оем, можно брать.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core I5-12400 S1700 OEM (CM8071504650608 S RL5Y IN)
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, новый компьютер собран. работает без нареканий. самая доступная цена в сегменте
Достоинства:
Комментарий:
отлично, запустилась и всё работает, в стресс тесте на водянке больше 40 не поднимается температура
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в картонной коробочке, без наклеек, но упакован надежно. Судя по маркировке, дата изготовления осень 2022 года. Степпинг H0. Не самый щадящий часовой тест в OCCP показывает, что с камнем всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
прекрасная,идеальная,офигенная доставка,товар в отличном состоянии рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Процессор получил. Упаковка хорошая, сам проц. новый. Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Проц новый работает как часы.Самая низкая цена.Моё уважение продавцу.Доставили в срок.У меня нет вопросов,только ЛАЙК и 5
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано сомнительно, но окей, коробочка была в пакете с пупыркой. ЦП определяется биосом правильно, win 11 встала без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Не надо смотреть, что нет упаковки фирменной. Я купил. Процессор хорош. Тянет все задачи, которые мне нужны были. Претензии сложно какие-либо предъявлять
Достоинства:
Комментарий:
В 2к25 все ещё актуален, собрал с памятью 6000 30-36-36-76, 60 железо-бетонных кадров подготовит видеокарте для любой игры на ультрах. Из чего то, где надо 60 ФПС+ играю только в ETS 2 и battlefield 1. в ETS2 даже при триплскрине(пусть и программном, обзор все таки увеличивается) 120к/с стабильно, bf1 на ультрах 140 при просадках.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор пришел в картонной коробке, надежно запечатанный в транспортировочный пакет. При визуальном осмотре следов эксплуатации не выявлено, товар новый. Компьютер собран, все работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Процессор стартонул минут через 5. Изображение на монике со встройки.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен в маленькой коробочке картонного цвета. На вид новый, без следов использования. Запустился и работает на плате ASUS B760M-K.
Достоинства:
Комментарий:
Сборка системника заново, все отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий, упакован серьезно, оем, можно брать.