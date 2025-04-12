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Процессор Intel Core I5-12400 S1700 OEM (CM8071504650608 S RL5Y IN) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core I5-12400 S1700 OEM (CM8071504650608 S RL5Y IN)

14 Отзывы
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Процессор Intel Core I5-12400 S1700 OEM (CM8071504650608 S RL5Y IN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб. 
Начислим 240 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 518258
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Загружаем...
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Процессор Intel Core I5-12400 S1700 OEM (CM8071504650608 S RL5Y IN)
14 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
7.5
Объем кэша L3
18
Тактовая частота
2.5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х3
Вес, г.
30

Описание товара Процессор Intel Core I5-12400 S1700 OEM (CM8071504650608 S RL5Y IN)

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i5-12400 является отличным выбором для создания сбалансированной и производительной системы для дома или офиса. Он идеально подходит для уверенного гейминга в разрешении Full HD и выше, особенно в паре с видеокартой среднего класса, а также для работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок и даже для несложного монтажа видео. Данная модель использует современный сокет LGA 1700, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 600 и 700 серий, однако перед покупкой стоит уточнить в описании платы поддержку процессоров Alder Lake и, возможно, запланировать обновление BIOS.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Core i5-12400 лежит гибридная архитектура Alder Lake, однако в этой модели используются только производительные ядра (P-cores). Процессор оснащен 6 полноценными ядрами и 12 потоками благодаря технологии Hyper-Threading. Базовая частота составляет 2.5 ГГц, а в режиме Turbo Boost 2.0 он способен динамически разгоняться до 4.4 ГГц, обеспечивая отличную отзывчивость в играх и приложениях, чувствительных к скорости одного ядра. Техпроцесс 10 нм и 18 МБ интеллектуального кэша L3 способствуют высокой энергоэффективности и быстрой обработке данных.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти в процессоре поддерживает работу как с современной DDR5, так и с более доступной DDR4, что дает гибкость при выборе материнской платы и ОЗУ. Режим работы - двухканальный, с официальной поддержкой частот до 4800 МГц для DDR5 и 3200 МГц для DDR4. Для подключения высокоскоростных накопителей и видеокарт используется 20 линий PCIe: 16 линий PCIe 5.0 для графического ускорителя и 4 линии PCIe 4.0 для накопителя NVMe, что открывает путь к самым быстрым SSD и обеспечивает запас производительности на будущее.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что указывает на относительно невысокое энергопотребление и умеренный нагрев. Это позволяет использовать для его охлаждения не самые массивные башенные кулеры или даже качественный боксовый, хотя под длительной максимальной нагрузкой последний может работать на пределе. Стоит отметить, что модель с индексом 12400 имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через него недоступен, что обеспечивает стабильность работы и упрощает выбор материнской платы, не требующей топовой системы питания.

Интегрированная графика и доп. функции

Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 730. Оно не предназначено для современных игр, но прекрасно справляется с выводом изображения на несколько мониторов, декодированием видеоформатов 4K и ускорением в повседневных задачах. Наличие аппаратного кодера Quick Sync делает эту модель интересным вариантом для систем, где важна быстрая конвертация или потоковая передача видео. Среди дополнительных технологий стоит отметить поддержку Resizable BAR для более эффективного взаимодействия с дискретной видеокартой.

Нюансы перед покупкой

При сборке системы на базе Core i5-12400 обратите внимание на совместимость выбранной материнской платы LGA 1700. Платы на чипсетах B660 или H670 будут оптимальным выбором, но для активации поддержки DDR5 или PCIe 5.0 потребуются соответствующие модели. Учитывая OEM-поставку данного процессора, отдельное приобретение надежного кулера является обязательным шагом. Также рекомендуется после сборки провести стресс-тестирование системы и обновить BIOS материнской платы до последней версии для обеспечения максимальной стабильности и производительности.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I5-12400 S1700 OEM (CM8071504650608 S RL5Y IN)

Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, новый компьютер собран. работает без нареканий. самая доступная цена в сегменте
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Андрей в.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, запустилась и всё работает, в стресс тесте на водянке больше 40 не поднимается температура
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в картонной коробочке, без наклеек, но упакован надежно. Судя по маркировке, дата изготовления осень 2022 года. Степпинг H0. Не самый щадящий часовой тест в OCCP показывает, что с камнем всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Чия

Достоинства:


Комментарий:
прекрасная,идеальная,офигенная доставка,товар в отличном состоянии рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор получил. Упаковка хорошая, сам проц. новый. Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Проц новый работает как часы.Самая низкая цена.Моё уважение продавцу.Доставили в срок.У меня нет вопросов,только ЛАЙК и 5
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Егор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано сомнительно, но окей, коробочка была в пакете с пупыркой. ЦП определяется биосом правильно, win 11 встала без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Alex M.

Достоинства:


Комментарий:
Не надо смотреть, что нет упаковки фирменной. Я купил. Процессор хорош. Тянет все задачи, которые мне нужны были. Претензии сложно какие-либо предъявлять
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Антон Н.

Достоинства:


Комментарий:
В 2к25 все ещё актуален, собрал с памятью 6000 30-36-36-76, 60 железо-бетонных кадров подготовит видеокарте для любой игры на ультрах. Из чего то, где надо 60 ФПС+ играю только в ETS 2 и battlefield 1. в ETS2 даже при триплскрине(пусть и программном, обзор все таки увеличивается) 120к/с стабильно, bf1 на ультрах 140 при просадках.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор пришел в картонной коробке, надежно запечатанный в транспортировочный пакет. При визуальном осмотре следов эксплуатации не выявлено, товар новый. Компьютер собран, все работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор стартонул минут через 5. Изображение на монике со встройки.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен в маленькой коробочке картонного цвета. На вид новый, без следов использования. Запустился и работает на плате ASUS B760M-K.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Лариса Б.

Достоинства:


Комментарий:
Сборка системника заново, все отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий, упакован серьезно, оем, можно брать.



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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
7.5
Объем кэша L3
18
Тактовая частота
2.5
Развернуть
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i5-12400 является отличным выбором для создания сбалансированной и производительной системы для дома или офиса. Он идеально подходит для уверенного гейминга в разрешении Full HD и выше, особенно в паре с видеокартой среднего класса, а также для работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок и даже для несложного монтажа видео. Данная модель использует современный сокет LGA 1700, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 600 и 700 серий, однако перед покупкой стоит уточнить в описании платы поддержку процессоров Alder Lake и, возможно, запланировать обновление BIOS.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Core i5-12400 лежит гибридная архитектура Alder Lake, однако в этой модели используются только производительные ядра (P-cores). Процессор оснащен 6 полноценными ядрами и 12 потоками благодаря технологии Hyper-Threading. Базовая частота составляет 2.5 ГГц, а в режиме Turbo Boost 2.0 он способен динамически разгоняться до 4.4 ГГц, обеспечивая отличную отзывчивость в играх и приложениях, чувствительных к скорости одного ядра. Техпроцесс 10 нм и 18 МБ интеллектуального кэша L3 способствуют высокой энергоэффективности и быстрой обработке данных.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти в процессоре поддерживает работу как с современной DDR5, так и с более доступной DDR4, что дает гибкость при выборе материнской платы и ОЗУ. Режим работы - двухканальный, с официальной поддержкой частот до 4800 МГц для DDR5 и 3200 МГц для DDR4. Для подключения высокоскоростных накопителей и видеокарт используется 20 линий PCIe: 16 линий PCIe 5.0 для графического ускорителя и 4 линии PCIe 4.0 для накопителя NVMe, что открывает путь к самым быстрым SSD и обеспечивает запас производительности на будущее.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что указывает на относительно невысокое энергопотребление и умеренный нагрев. Это позволяет использовать для его охлаждения не самые массивные башенные кулеры или даже качественный боксовый, хотя под длительной максимальной нагрузкой последний может работать на пределе. Стоит отметить, что модель с индексом 12400 имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через него недоступен, что обеспечивает стабильность работы и упрощает выбор материнской платы, не требующей топовой системы питания.

Интегрированная графика и доп. функции

Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 730. Оно не предназначено для современных игр, но прекрасно справляется с выводом изображения на несколько мониторов, декодированием видеоформатов 4K и ускорением в повседневных задачах. Наличие аппаратного кодера Quick Sync делает эту модель интересным вариантом для систем, где важна быстрая конвертация или потоковая передача видео. Среди дополнительных технологий стоит отметить поддержку Resizable BAR для более эффективного взаимодействия с дискретной видеокартой.

Нюансы перед покупкой

При сборке системы на базе Core i5-12400 обратите внимание на совместимость выбранной материнской платы LGA 1700. Платы на чипсетах B660 или H670 будут оптимальным выбором, но для активации поддержки DDR5 или PCIe 5.0 потребуются соответствующие модели. Учитывая OEM-поставку данного процессора, отдельное приобретение надежного кулера является обязательным шагом. Также рекомендуется после сборки провести стресс-тестирование системы и обновить BIOS материнской платы до последней версии для обеспечения максимальной стабильности и производительности.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, новый компьютер собран. работает без нареканий. самая доступная цена в сегменте
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Андрей в.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, запустилась и всё работает, в стресс тесте на водянке больше 40 не поднимается температура
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в картонной коробочке, без наклеек, но упакован надежно. Судя по маркировке, дата изготовления осень 2022 года. Степпинг H0. Не самый щадящий часовой тест в OCCP показывает, что с камнем всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Чия

Достоинства:


Комментарий:
прекрасная,идеальная,офигенная доставка,товар в отличном состоянии рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор получил. Упаковка хорошая, сам проц. новый. Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Проц новый работает как часы.Самая низкая цена.Моё уважение продавцу.Доставили в срок.У меня нет вопросов,только ЛАЙК и 5
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Егор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано сомнительно, но окей, коробочка была в пакете с пупыркой. ЦП определяется биосом правильно, win 11 встала без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Alex M.

Достоинства:


Комментарий:
Не надо смотреть, что нет упаковки фирменной. Я купил. Процессор хорош. Тянет все задачи, которые мне нужны были. Претензии сложно какие-либо предъявлять
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Антон Н.

Достоинства:


Комментарий:
В 2к25 все ещё актуален, собрал с памятью 6000 30-36-36-76, 60 железо-бетонных кадров подготовит видеокарте для любой игры на ультрах. Из чего то, где надо 60 ФПС+ играю только в ETS 2 и battlefield 1. в ETS2 даже при триплскрине(пусть и программном, обзор все таки увеличивается) 120к/с стабильно, bf1 на ультрах 140 при просадках.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор пришел в картонной коробке, надежно запечатанный в транспортировочный пакет. При визуальном осмотре следов эксплуатации не выявлено, товар новый. Компьютер собран, все работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор стартонул минут через 5. Изображение на монике со встройки.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен в маленькой коробочке картонного цвета. На вид новый, без следов использования. Запустился и работает на плате ASUS B760M-K.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Лариса Б.

Достоинства:


Комментарий:
Сборка системника заново, все отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий, упакован серьезно, оем, можно брать.


Процессор Intel Core I5-12400 S1700 OEM (CM8071504650608 S RL5Y IN) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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