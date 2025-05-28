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Процессор AMD Ryzen 5 5600GT AM4 (100-000001488) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 5 5600GT AM4 (100-000001488) OEM

7 Отзывы
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Процессор AMD Ryzen 5 5600GT AM4 (100-000001488) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
AMD Ryzen 5 5600GT
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 800 руб. 
Начислим 253 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655189
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Процессор AMD Ryzen 5 5600GT AM4 (100-000001488) OEM
15 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
AMD Ryzen 5 5600GT
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
16
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Vega 7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х4
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 5600GT AM4 (100-000001488) OEM

Процессор AMD Ryzen 5 с интегрированным графическим ядром AMD Radeon Vega 7 — это мощное решение для энтузиастов и профессионалов. Этот процессор оснащен 6 высокопроизводительными ядрами и поддерживает 12 потоков, что обеспечивает отличную многозадачность и быструю обработку данных. С использованием ядра Cezanne и техпроцесса 7 нм, данная модель гарантирует высокую энергоэффективность и производительность. Максимально поддерживаемый объем памяти составляет 128 ГБ, что позволяет легко справляться с ресурсоемкими приложениями и играми. Совместимость с памятью типа DDR4 обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшает общую производительность системы. С объемом кэша L2 3 МБ и кэша L3 16 МБ, процессор обеспечивает быструю доступность к данным, снижая время ожидания для критичных задач. Процессор обладает интегрированной графикой AMD Radeon Vega 7, которая обеспечивает достойную графическую производительность без необходимости в отдельной видеокарте. Максимальная рабочая температура составляет 95 °C, что позволяет поддерживать высокую производительность под нагрузкой. Данная модель поставляется в виде OEM, что делает её идеальной для сборщиков систем и энтузиастов, ищущих эффективное и экономичное решение. Процессор совместим с разъемом AM4, что обеспечивает широкую совместимость с различными материнскими платами на рынке. Этот процессор от бренда AMD предлагает сбалансированное сочетание мощности и эффективности, отлично подходящее для создания высокопроизводительных ПК для работы и игр.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 5600GT AM4 (100-000001488) OEM

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Анатолий П.

Достоинства:


Комментарий:
крайне доволен выбором. Во первых, он не греется, для охлаждения достаточно кулера с теплоотводностью 65w. Во вторых, у него мощная графика, в кораблики / танки за глаза поиграть. В третьих, он мощный по производительности, для видеомонтажа отличный, на видео скорость кодировки файлов. Так что отличный выбор за 10500 р.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично процессор целый, работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Boss of the GYM среди рязаней был и без того 5600х, а тут и встройка, и разогнали. к пункту выдачи никаких вопросов, Ситилинк молодцы, дали время на осмотр, как вы знаете OEM поставка на забавной подложке, аля шоколадку отломали для понимания: нижние частоты чуть уронили, верхние чуть задрали. PCI 3.0. для бюджетной сборки самое оно, хватит с лихвой ещё года на три. пока в процессе сборки, будет ждать остальных деталей. спасибо))
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
**⭐⭐⭐⭐⭐ Отличный процессор для игр и работы!** Купил AMD Ryzen 5 5600 GT и очень доволен! Процессор быстро справляется со всеми задачами: игры (Cyberpunk, Warzone), монтаж видео и повседневная работа – всё летает. -Мощные 6 ядер/12 потоков– хватает для любых задач. -Энергоэффективность– греется мало, даже со стандартным кулером. -PCIe 4.0 – отлично работает с современными SSD и видеокартами. - Встроенная графика – удобно, если пока нет дискретной видеокарты. Единственный нюанс – для самых требовательных игр лучше докупить видеокарту. В остальном – идеальный выбор за свои деньги!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
рабочий,установился без проблем, всё устраивает
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Вячеслав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличный , хорошая графика , 6 ядер 4,6 тактовая
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает, хороший процессор со встроенным видеоядром, для офисного пк самое-то если бы еще не урезали PCI до 3.0



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
AMD Ryzen 5 5600GT
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
16
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Vega 7
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор AMD Ryzen 5 с интегрированным графическим ядром AMD Radeon Vega 7 — это мощное решение для энтузиастов и профессионалов. Этот процессор оснащен 6 высокопроизводительными ядрами и поддерживает 12 потоков, что обеспечивает отличную многозадачность и быструю обработку данных. С использованием ядра Cezanne и техпроцесса 7 нм, данная модель гарантирует высокую энергоэффективность и производительность. Максимально поддерживаемый объем памяти составляет 128 ГБ, что позволяет легко справляться с ресурсоемкими приложениями и играми. Совместимость с памятью типа DDR4 обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшает общую производительность системы. С объемом кэша L2 3 МБ и кэша L3 16 МБ, процессор обеспечивает быструю доступность к данным, снижая время ожидания для критичных задач. Процессор обладает интегрированной графикой AMD Radeon Vega 7, которая обеспечивает достойную графическую производительность без необходимости в отдельной видеокарте. Максимальная рабочая температура составляет 95 °C, что позволяет поддерживать высокую производительность под нагрузкой. Данная модель поставляется в виде OEM, что делает её идеальной для сборщиков систем и энтузиастов, ищущих эффективное и экономичное решение. Процессор совместим с разъемом AM4, что обеспечивает широкую совместимость с различными материнскими платами на рынке. Этот процессор от бренда AMD предлагает сбалансированное сочетание мощности и эффективности, отлично подходящее для создания высокопроизводительных ПК для работы и игр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Анатолий П.

Достоинства:


Комментарий:
крайне доволен выбором. Во первых, он не греется, для охлаждения достаточно кулера с теплоотводностью 65w. Во вторых, у него мощная графика, в кораблики / танки за глаза поиграть. В третьих, он мощный по производительности, для видеомонтажа отличный, на видео скорость кодировки файлов. Так что отличный выбор за 10500 р.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично процессор целый, работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Boss of the GYM среди рязаней был и без того 5600х, а тут и встройка, и разогнали. к пункту выдачи никаких вопросов, Ситилинк молодцы, дали время на осмотр, как вы знаете OEM поставка на забавной подложке, аля шоколадку отломали для понимания: нижние частоты чуть уронили, верхние чуть задрали. PCI 3.0. для бюджетной сборки самое оно, хватит с лихвой ещё года на три. пока в процессе сборки, будет ждать остальных деталей. спасибо))
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
**⭐⭐⭐⭐⭐ Отличный процессор для игр и работы!** Купил AMD Ryzen 5 5600 GT и очень доволен! Процессор быстро справляется со всеми задачами: игры (Cyberpunk, Warzone), монтаж видео и повседневная работа – всё летает. -Мощные 6 ядер/12 потоков– хватает для любых задач. -Энергоэффективность– греется мало, даже со стандартным кулером. -PCIe 4.0 – отлично работает с современными SSD и видеокартами. - Встроенная графика – удобно, если пока нет дискретной видеокарты. Единственный нюанс – для самых требовательных игр лучше докупить видеокарту. В остальном – идеальный выбор за свои деньги!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
рабочий,установился без проблем, всё устраивает
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Вячеслав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличный , хорошая графика , 6 ядер 4,6 тактовая
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает, хороший процессор со встроенным видеоядром, для офисного пк самое-то если бы еще не урезали PCI до 3.0


Процессор AMD Ryzen 5 5600GT AM4 (100-000001488) OEM - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 15800 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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