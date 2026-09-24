Процессор Intel Core i3 14100 Soc-1700 (CM8071505092206) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L3
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 840 руб.
В наличии
Код товара: 655188
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 840 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
5
Объем кэша L3
12
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор Intel Core i3 14100 Soc-1700 (CM8071505092206) OEM
4-ядерный процессор Intel Core i3-14100 OEM – модель 14-го поколения для оснащения игрового компьютера начального уровня или универсального ПК для дома или офиса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i3, Intel 14-го поколения, LGA 1700, 4 ядерные, С встроенной графикой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 330 руб.2833 руб. в СплитПроцессор Intel Original Core i5 10400F OEM
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитПроцессор Intel CORE I3-12100 S1700 3.3G OEM (CM8071504651012 S ...
-
В наличииЦена 11 580 руб.2895 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3-10105 (CM8070104291321)
-
В наличииЦена 11 710 руб.2928 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM
-
В наличииЦена 11 840 руб.2960 руб. в СплитПроцессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem
-
В наличииЦена 12 070 руб.3018 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 7500F AM5 (100-000000597) OEM
-
В наличииЦена 12 240 руб.3060 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-10400 Oem (CM8070104290715SRH3C)
-
В наличииЦена 12 260 руб.3065 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-10400 (CM8070104290715 S RH3C) OEM
-
В наличииЦена 12 260 руб.3065 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 5700 Soc-AM4 3.7GHz OEM
-
В наличииЦена 12 670 руб.3168 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590
-
В наличииЦена 12 980 руб.3245 руб. в СплитПроцессор Intel Socket 1200 Core i5-10500 (CM8070104290511SRH3A)
-
В наличииЦена 13 200 руб.3300 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 6500 OEM (CM8066201920404)
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
5
Объем кэша L3
12
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
4-ядерный процессор Intel Core i3-14100 OEM – модель 14-го поколения для оснащения игрового компьютера начального уровня или универсального ПК для дома или офиса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i3, Intel 14-го поколения, LGA 1700, 4 ядерные, С встроенной графикой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i3, Intel 14-го поколения, LGA 1700, 4 ядерные, С встроенной графикой
Процессор Intel Core i3 14100 Soc-1700 (CM8071505092206) OEM - по цене 11840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i3 14100 Soc-1700 (CM8071505092206) OEM