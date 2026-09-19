Процессор Intel Core i3 10105F S 1200 (CM8070104291323S RH8V) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Intel Comet Lake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L3
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491813
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Intel Comet Lake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.7
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор Intel Core i3 10105F S 1200 (CM8070104291323S RH8V) OEM
Процессор Intel Core i3-10105F можно использовать в составе различных сборок благодаря сбалансированной производительности, обеспеченной 4-ядерной конфигурацией и работой с частотой 3.7-4.4 ГГц. Благодаря применению при создании чипсета 14-нанометрового техпроцесса он обладает низким тепловыделением 65 Вт и небольшим энергопотреблением. В конфигурации модели присутствуют только производительные ядра, которые позволяют модели одновременно выполнять до 8 вычислительных операций.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i3, Intel 10-го поколения, LGA 1200, 4 ядерные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 8400F 4,2GHz (4,7GHz Turbo) Zen4 6-ядер 12...
-
В наличииЦена 8 110 руб.2028 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457)
-
В наличииЦена 9 680 руб.2420 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3 14100F Soc-1700 (CM8071505092207) OEM
-
В наличииЦена 9 680 руб.2420 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203)
-
В наличииЦена 9 850 руб.2463 руб. в СплитПроцессор Intel Core I3-12100F S1700 OEM (CM8071504651013)
-
В наличииЦена 10 270 руб.2568 руб. в СплитПроцессор Intel Celeron G6900 S1700 OEM (CM8071504651805 S RL67 ...
-
В наличииЦена 10 490 руб.2623 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5600 AM4 OEM (100-000000927)
-
В наличииЦена 10 970 руб.2743 руб. в СплитПроцессор Intel Core I3-10100 (CM8070104291317 S RH3N) OEM
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитПроцессор Intel Original Core i5 10400F OEM
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитПроцессор Intel CORE I3-12100 S1700 3.3G OEM (CM8071504651012 S ...
-
В наличииЦена 11 590 руб.2898 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3-10105 (CM8070104291321)
-
В наличииЦена 11 590 руб.2898 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Intel Comet Lake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.7
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Процессор Intel Core i3-10105F можно использовать в составе различных сборок благодаря сбалансированной производительности, обеспеченной 4-ядерной конфигурацией и работой с частотой 3.7-4.4 ГГц. Благодаря применению при создании чипсета 14-нанометрового техпроцесса он обладает низким тепловыделением 65 Вт и небольшим энергопотреблением. В конфигурации модели присутствуют только производительные ядра, которые позволяют модели одновременно выполнять до 8 вычислительных операций.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i3, Intel 10-го поколения, LGA 1200, 4 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i3, Intel 10-го поколения, LGA 1200, 4 ядерные
Процессор Intel Core i3 10105F S 1200 (CM8070104291323S RH8V) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i3 10105F S 1200 (CM8070104291323S RH8V) OEM