Процессор AMD Ryzen 5-5600G (100-000000252) OEM
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496577
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
16
Тактовая частота
3.9
Тип памяти
DDR-4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
Radeon Vega 7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х2
Вес, г.
70
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5-5600G (100-000000252) OEM
6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 5600G поставляется без системы охлаждения, поэтому выбрать кулер вы сможете самостоятельно. Базовая частота процессора, базирующегося на архитектуре Zen 3, равна 3900 МГц. В турборежиме частота на 500 МГц выше – 4400 МГц. Модель подойдет для использования в составе игровой системы или производительного универсального компьютера. Общий объем кэш-памяти второго и третьего уровней равен 19 МБ. Процессор монтируется в сокет AM4.
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
16
Тактовая частота
3.9
Развернуть
Тип памяти
DDR-4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
Radeon Vega 7
Страна производитель
Китай
6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 5600G поставляется без системы охлаждения, поэтому выбрать кулер вы сможете самостоятельно. Базовая частота процессора, базирующегося на архитектуре Zen 3, равна 3900 МГц. В турборежиме частота на 500 МГц выше – 4400 МГц. Модель подойдет для использования в составе игровой системы или производительного универсального компьютера. Общий объем кэш-памяти второго и третьего уровней равен 19 МБ. Процессор монтируется в сокет AM4.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой, AM4
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой, AM4
Достоинства:
Комментарий:
пришло хорошо упаковано, работает! спасибо!
Процессор AMD Ryzen 5-5600G (100-000000252) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5-5600G (100-000000252) OEM
Достоинства:
Комментарий:
пришло хорошо упаковано, работает! спасибо!