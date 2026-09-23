Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705)
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i7-13700K - это идеальный баланс для требовательных универсальных сборок, где нужна максимальная производительность и в играх, и в работе. Он блестяще справляется с современными AAA-играми на высоких частотах кадров, параллельно позволяя вести стриминг или запись, а его мощные ядра эффективны в рендеринге, программировании, работе с графикой и монтажом видео. Этот CPU устанавливается в сокет LGA 1700, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 600 и 700 серий (Z790, B760, H770), при этом для полного раскрытия потенциала, особенно для разгона, рекомендуется плата на топовом чипсете Z790.
Архитектура, ядра и частоты
В основе i7-13700K лежит гибридная архитектура Raptor Lake, сочетающая 8 производительных ядер P-cores (Golden Cove) и 8 энергоэффективных ядер E-cores (Gracemont), что в сумме дает 24 потока обработки данных. Высокая однопоточная производительность, критичная для игр и реактивности системы, обеспечивается P-ядрами с частотой до 5.4 ГГц в турбо-режиме. E-ядра берут на себя фоновые задачи и хорошо масштабируемую многопоточную нагрузку, что в тандеме с увеличенным до 30 МБ кэшем L3 и улучшенным 10-нм техпроцессом Intel 7 дает значительный прирост в многозадачности и тяжелых вычислениях по сравнению с предыдущим поколением.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает как современный стандарт DDR5, так и актуальный DDR4, что предоставляет гибкость при выборе материнской платы и оперативной памяти, с официальной поддержкой до DDR5-5600 / DDR4-3200 в двухканальном режиме. Для связи с высокоскоростными компонентами используется 20 линий PCI Express 5.0, что удваивает пропускную способность для будущих видеокарт и NVMe SSD поколения PCIe 5.0, а также 4 линии PCIe 4.0 для дополнительных накопителей.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (Base TDP) процессора заявлен на уровне 125 Вт, однако в турбо-режиме (Maximum Turbo Power) потребление может достигать 253 Вт, что требует внимательного подхода к системе охлаждения - высокопроизводительный башенный кулер или СЖО среднего/высокого уровня будут необходимы. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, открывая широкие возможности для ручного разгона, который, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к качеству цепей питания (VRM) материнской платы и блоку питания с запасом мощности.
Интегрированная графика и доп. функции
Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 770, которое подходит для вывода изображения, работы с офисными приложениями, просмотра видео и даже для некоторых нетребовательных игр. Его ключевая практическая ценность - поддержка технологий Intel Quick Sync для быстрого кодирования и декодирования видео, что крайне полезно для монтажеров и стримеров. Среди дополнительных функций стоит отметить поддержку технологии Intel Deep Learning Boost (DL Boost) и Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA) для ускорения задач ИИ, а также аппаратную поддержку кодирования AV1 для современного медиа.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой важно убедиться, что выбранная материнская плата на сокете LGA 1700 имеет актуальную версию BIOS/UEFI для гарантированной работы с процессорами 13-го поколения, особенно если это плата на чипсете 600-й серии. Учитывая высокое энергопотребление в нагрузке, необходим качественный блок питания от 750 Вт и эффективное охлаждение. Для OEM-версии, которая поставляется без штатного кулера и коробки, это требование становится обязательным к исполнению. После сборки рекомендуется провести тесты стабильности (например, в AIDA64 или Cinebench) и мониторинг температур, чтобы убедиться в корректной работе системы.
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Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i7-13700K - это идеальный баланс для требовательных универсальных сборок, где нужна максимальная производительность и в играх, и в работе. Он блестяще справляется с современными AAA-играми на высоких частотах кадров, параллельно позволяя вести стриминг или запись, а его мощные ядра эффективны в рендеринге, программировании, работе с графикой и монтажом видео. Этот CPU устанавливается в сокет LGA 1700, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 600 и 700 серий (Z790, B760, H770), при этом для полного раскрытия потенциала, особенно для разгона, рекомендуется плата на топовом чипсете Z790.
Архитектура, ядра и частоты
В основе i7-13700K лежит гибридная архитектура Raptor Lake, сочетающая 8 производительных ядер P-cores (Golden Cove) и 8 энергоэффективных ядер E-cores (Gracemont), что в сумме дает 24 потока обработки данных. Высокая однопоточная производительность, критичная для игр и реактивности системы, обеспечивается P-ядрами с частотой до 5.4 ГГц в турбо-режиме. E-ядра берут на себя фоновые задачи и хорошо масштабируемую многопоточную нагрузку, что в тандеме с увеличенным до 30 МБ кэшем L3 и улучшенным 10-нм техпроцессом Intel 7 дает значительный прирост в многозадачности и тяжелых вычислениях по сравнению с предыдущим поколением.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает как современный стандарт DDR5, так и актуальный DDR4, что предоставляет гибкость при выборе материнской платы и оперативной памяти, с официальной поддержкой до DDR5-5600 / DDR4-3200 в двухканальном режиме. Для связи с высокоскоростными компонентами используется 20 линий PCI Express 5.0, что удваивает пропускную способность для будущих видеокарт и NVMe SSD поколения PCIe 5.0, а также 4 линии PCIe 4.0 для дополнительных накопителей.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (Base TDP) процессора заявлен на уровне 125 Вт, однако в турбо-режиме (Maximum Turbo Power) потребление может достигать 253 Вт, что требует внимательного подхода к системе охлаждения - высокопроизводительный башенный кулер или СЖО среднего/высокого уровня будут необходимы. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, открывая широкие возможности для ручного разгона, который, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к качеству цепей питания (VRM) материнской платы и блоку питания с запасом мощности.
Интегрированная графика и доп. функции
Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 770, которое подходит для вывода изображения, работы с офисными приложениями, просмотра видео и даже для некоторых нетребовательных игр. Его ключевая практическая ценность - поддержка технологий Intel Quick Sync для быстрого кодирования и декодирования видео, что крайне полезно для монтажеров и стримеров. Среди дополнительных функций стоит отметить поддержку технологии Intel Deep Learning Boost (DL Boost) и Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA) для ускорения задач ИИ, а также аппаратную поддержку кодирования AV1 для современного медиа.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой важно убедиться, что выбранная материнская плата на сокете LGA 1700 имеет актуальную версию BIOS/UEFI для гарантированной работы с процессорами 13-го поколения, особенно если это плата на чипсете 600-й серии. Учитывая высокое энергопотребление в нагрузке, необходим качественный блок питания от 750 Вт и эффективное охлаждение. Для OEM-версии, которая поставляется без штатного кулера и коробки, это требование становится обязательным к исполнению. После сборки рекомендуется провести тесты стабильности (например, в AIDA64 или Cinebench) и мониторинг температур, чтобы убедиться в корректной работе системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
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