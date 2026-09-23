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Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705)

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Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) - фото 1
Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L3
30
  • Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) - фото 1
  • Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579377
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L2
24
Объем кэша L3
30
Тактовая частота
3.4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х5
Вес, г.
40

Описание товара Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705)

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i7-13700K - это идеальный баланс для требовательных универсальных сборок, где нужна максимальная производительность и в играх, и в работе. Он блестяще справляется с современными AAA-играми на высоких частотах кадров, параллельно позволяя вести стриминг или запись, а его мощные ядра эффективны в рендеринге, программировании, работе с графикой и монтажом видео. Этот CPU устанавливается в сокет LGA 1700, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 600 и 700 серий (Z790, B760, H770), при этом для полного раскрытия потенциала, особенно для разгона, рекомендуется плата на топовом чипсете Z790.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i7-13700K лежит гибридная архитектура Raptor Lake, сочетающая 8 производительных ядер P-cores (Golden Cove) и 8 энергоэффективных ядер E-cores (Gracemont), что в сумме дает 24 потока обработки данных. Высокая однопоточная производительность, критичная для игр и реактивности системы, обеспечивается P-ядрами с частотой до 5.4 ГГц в турбо-режиме. E-ядра берут на себя фоновые задачи и хорошо масштабируемую многопоточную нагрузку, что в тандеме с увеличенным до 30 МБ кэшем L3 и улучшенным 10-нм техпроцессом Intel 7 дает значительный прирост в многозадачности и тяжелых вычислениях по сравнению с предыдущим поколением.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает как современный стандарт DDR5, так и актуальный DDR4, что предоставляет гибкость при выборе материнской платы и оперативной памяти, с официальной поддержкой до DDR5-5600 / DDR4-3200 в двухканальном режиме. Для связи с высокоскоростными компонентами используется 20 линий PCI Express 5.0, что удваивает пропускную способность для будущих видеокарт и NVMe SSD поколения PCIe 5.0, а также 4 линии PCIe 4.0 для дополнительных накопителей.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (Base TDP) процессора заявлен на уровне 125 Вт, однако в турбо-режиме (Maximum Turbo Power) потребление может достигать 253 Вт, что требует внимательного подхода к системе охлаждения - высокопроизводительный башенный кулер или СЖО среднего/высокого уровня будут необходимы. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, открывая широкие возможности для ручного разгона, который, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к качеству цепей питания (VRM) материнской платы и блоку питания с запасом мощности.

Интегрированная графика и доп. функции

Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 770, которое подходит для вывода изображения, работы с офисными приложениями, просмотра видео и даже для некоторых нетребовательных игр. Его ключевая практическая ценность - поддержка технологий Intel Quick Sync для быстрого кодирования и декодирования видео, что крайне полезно для монтажеров и стримеров. Среди дополнительных функций стоит отметить поддержку технологии Intel Deep Learning Boost (DL Boost) и Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA) для ускорения задач ИИ, а также аппаратную поддержку кодирования AV1 для современного медиа.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно убедиться, что выбранная материнская плата на сокете LGA 1700 имеет актуальную версию BIOS/UEFI для гарантированной работы с процессорами 13-го поколения, особенно если это плата на чипсете 600-й серии. Учитывая высокое энергопотребление в нагрузке, необходим качественный блок питания от 750 Вт и эффективное охлаждение. Для OEM-версии, которая поставляется без штатного кулера и коробки, это требование становится обязательным к исполнению. После сборки рекомендуется провести тесты стабильности (например, в AIDA64 или Cinebench) и мониторинг температур, чтобы убедиться в корректной работе системы.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L2
24
Объем кэша L3
30
Тактовая частота
3.4
Развернуть
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i7-13700K - это идеальный баланс для требовательных универсальных сборок, где нужна максимальная производительность и в играх, и в работе. Он блестяще справляется с современными AAA-играми на высоких частотах кадров, параллельно позволяя вести стриминг или запись, а его мощные ядра эффективны в рендеринге, программировании, работе с графикой и монтажом видео. Этот CPU устанавливается в сокет LGA 1700, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 600 и 700 серий (Z790, B760, H770), при этом для полного раскрытия потенциала, особенно для разгона, рекомендуется плата на топовом чипсете Z790.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i7-13700K лежит гибридная архитектура Raptor Lake, сочетающая 8 производительных ядер P-cores (Golden Cove) и 8 энергоэффективных ядер E-cores (Gracemont), что в сумме дает 24 потока обработки данных. Высокая однопоточная производительность, критичная для игр и реактивности системы, обеспечивается P-ядрами с частотой до 5.4 ГГц в турбо-режиме. E-ядра берут на себя фоновые задачи и хорошо масштабируемую многопоточную нагрузку, что в тандеме с увеличенным до 30 МБ кэшем L3 и улучшенным 10-нм техпроцессом Intel 7 дает значительный прирост в многозадачности и тяжелых вычислениях по сравнению с предыдущим поколением.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает как современный стандарт DDR5, так и актуальный DDR4, что предоставляет гибкость при выборе материнской платы и оперативной памяти, с официальной поддержкой до DDR5-5600 / DDR4-3200 в двухканальном режиме. Для связи с высокоскоростными компонентами используется 20 линий PCI Express 5.0, что удваивает пропускную способность для будущих видеокарт и NVMe SSD поколения PCIe 5.0, а также 4 линии PCIe 4.0 для дополнительных накопителей.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (Base TDP) процессора заявлен на уровне 125 Вт, однако в турбо-режиме (Maximum Turbo Power) потребление может достигать 253 Вт, что требует внимательного подхода к системе охлаждения - высокопроизводительный башенный кулер или СЖО среднего/высокого уровня будут необходимы. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, открывая широкие возможности для ручного разгона, который, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к качеству цепей питания (VRM) материнской платы и блоку питания с запасом мощности.

Интегрированная графика и доп. функции

Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 770, которое подходит для вывода изображения, работы с офисными приложениями, просмотра видео и даже для некоторых нетребовательных игр. Его ключевая практическая ценность - поддержка технологий Intel Quick Sync для быстрого кодирования и декодирования видео, что крайне полезно для монтажеров и стримеров. Среди дополнительных функций стоит отметить поддержку технологии Intel Deep Learning Boost (DL Boost) и Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA) для ускорения задач ИИ, а также аппаратную поддержку кодирования AV1 для современного медиа.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно убедиться, что выбранная материнская плата на сокете LGA 1700 имеет актуальную версию BIOS/UEFI для гарантированной работы с процессорами 13-го поколения, особенно если это плата на чипсете 600-й серии. Учитывая высокое энергопотребление в нагрузке, необходим качественный блок питания от 750 Вт и эффективное охлаждение. Для OEM-версии, которая поставляется без штатного кулера и коробки, это требование становится обязательным к исполнению. После сборки рекомендуется провести тесты стабильности (например, в AIDA64 или Cinebench) и мониторинг температур, чтобы убедиться в корректной работе системы.

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Отзывы


Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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