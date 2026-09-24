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Процессор AMD Ryzen 5 5500GT AM4 (100-000001489) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 5 5500GT AM4 (100-000001489) OEM

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Процессор AMD Ryzen 5 5500GT AM4 (100-000001489) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
AMD Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 050 руб. 
Начислим 241 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655190
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор AMD Ryzen 5 5500GT AM4 (100-000001489) OEM
15 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
AMD Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
16
Тактовая частота
3.6
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 5500GT AM4 (100-000001489) OEM

AMD Ryzen 5 5500GT OEM обеспечивает достойную производительность в играх и при выполнении многоступенчатых процессов. Он подходит как для геймеров, так и для профессионалов, выполняющих требовательные к ресурсу задачи, такие как редактирование видео или моделирование.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 5500GT AM4 (100-000001489) OEM




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
AMD Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
16
Тактовая частота
3.6
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Описание
AMD Ryzen 5 5500GT OEM обеспечивает достойную производительность в играх и при выполнении многоступенчатых процессов. Он подходит как для геймеров, так и для профессионалов, выполняющих требовательные к ресурсу задачи, такие как редактирование видео или моделирование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор AMD Ryzen 5 5500GT AM4 (100-000001489) OEM - этот товар вы можете купить по цене 15050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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