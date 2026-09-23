Процессор Gigabyte 74F3 (100-000000317)
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L3
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 120 руб.
В наличии
Код товара: 572801
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111 120 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
3.2
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор Gigabyte 74F3 (100-000000317)
Процессоры AMD EPYC 3-го поколения обеспечивают исключительную производительность. Центры обработки данных, требующие максимальной производительности процессора, функций безопасности и масштабируемости, рассчитывают на процессоры AMD EPYC. Найдите технические ресурсы, необходимые для получения дополнительной информации об AMD EPYC. Найдите партнера, предлагающего процессоры и решения AMD EPYC.
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
3.2
Развернуть
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Процессоры AMD EPYC 3-го поколения обеспечивают исключительную производительность. Центры обработки данных, требующие максимальной производительности процессора, функций безопасности и масштабируемости, рассчитывают на процессоры AMD EPYC. Найдите технические ресурсы, необходимые для получения дополнительной информации об AMD EPYC. Найдите партнера, предлагающего процессоры и решения AMD EPYC.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Процессор Gigabyte 74F3 (100-000000317) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 111120 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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