Top.Mail.Ru
Процессор AMD EPYC 9845 Soc-SP5 2.1GHz OEM купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Процессор AMD EPYC 9845 Soc-SP5 2.1GHz OEM

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Процессор AMD EPYC 9845 Soc-SP5 2.1GHz OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
Epyc 9845
Socket
SP5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Turin
Количество ядер
160
Количество потоков
320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
669 907 руб. 
Начислим 10719 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739226
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор AMD EPYC 9845 Soc-SP5 2.1GHz OEM
669 907 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
Epyc 9845
Socket
SP5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Turin
Количество ядер
160
Количество потоков
320
Объем кэша L1
12288
Объем кэша L2
160
Объем кэша L3
320
Базовая тактовая частота, ГГц
2.1
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х1
Вес, г.
200

Описание товара Процессор AMD EPYC 9845 Soc-SP5 2.1GHz OEM

Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК с данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.

Отзывы о товаре Процессор AMD EPYC 9845 Soc-SP5 2.1GHz OEM




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
Epyc 9845
Socket
SP5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Turin
Количество ядер
160
Количество потоков
320
Объем кэша L1
12288
Объем кэша L2
160
Развернуть
Объем кэша L3
320
Базовая тактовая частота, ГГц
2.1
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Описание
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК с данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Процессор AMD EPYC 9845 Soc-SP5 2.1GHz OEM - по цене 669907 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...