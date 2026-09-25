Процессор AMD EPYC 9845 Soc-SP5 2.1GHz OEM
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
Epyc 9845
Socket
SP5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Turin
Количество ядер
160
Количество потоков
320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
669 907 руб.
В наличии
Код товара: 739226
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669 907 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
Epyc 9845
Socket
SP5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Turin
Количество ядер
160
Количество потоков
320
Объем кэша L1
12288
Объем кэша L2
160
Объем кэша L3
320
Базовая тактовая частота, ГГц
2.1
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х1
Вес, г.
200
Описание товара Процессор AMD EPYC 9845 Soc-SP5 2.1GHz OEM
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК с данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
Epyc 9845
Socket
SP5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Turin
Количество ядер
160
Количество потоков
320
Объем кэша L1
12288
Объем кэша L2
160
Развернуть
Объем кэша L3
320
Базовая тактовая частота, ГГц
2.1
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК с данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
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Купить Процессор AMD EPYC 9845 Soc-SP5 2.1GHz OEM - по цене 669907 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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