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Процессор Ryzen X96 Threadripper PRO 9995WX sTR5 350W 2500 100-000001361 AMD купить с доставкой в Москве
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Процессор Ryzen X96 Threadripper PRO 9995WX sTR5 350W 2500 100-000001361 AMD

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Процессор Ryzen X96 Threadripper PRO 9995WX sTR5 350W 2500 100-000001361 AMD - фото 1
Процессор Ryzen X96 Threadripper PRO 9995WX sTR5 350W 2500 100-000001361 AMD - фото 2
Процессор Ryzen X96 Threadripper PRO 9995WX sTR5 350W 2500 100-000001361 AMD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
9995WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Shimada Peak
Количество ядер
96
Количество потоков
192
  • Процессор Ryzen X96 Threadripper PRO 9995WX sTR5 350W 2500 100-000001361 AMD - фото 1
  • Процессор Ryzen X96 Threadripper PRO 9995WX sTR5 350W 2500 100-000001361 AMD - фото 2
  • Процессор Ryzen X96 Threadripper PRO 9995WX sTR5 350W 2500 100-000001361 AMD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 239 860 руб. 
Начислим 19838 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738976
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор Ryzen X96 Threadripper PRO 9995WX sTR5 350W 2500 100-000001361 AMD
1 239 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
9995WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Shimada Peak
Количество ядер
96
Количество потоков
192
Объем кэша L1
7680
Объем кэша L2
96
Объем кэша L3
384
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
150

Описание товара Процессор Ryzen X96 Threadripper PRO 9995WX sTR5 350W 2500 100-000001361 AMD

AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX — это флагманский 96-ядерный процессор для экстремальных рабочих станций. Он построен на архитектуре Zen 5 (кодовое имя Shimada Peak) с использованием 4-нанометрового техпроцесса TSMC и разработан для тяжелых многопоточных вычислений.

Отзывы о товаре Процессор Ryzen X96 Threadripper PRO 9995WX sTR5 350W 2500 100-000001361 AMD




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
9995WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Shimada Peak
Количество ядер
96
Количество потоков
192
Объем кэша L1
7680
Объем кэша L2
96
Развернуть
Объем кэша L3
384
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Описание
AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX — это флагманский 96-ядерный процессор для экстремальных рабочих станций. Он построен на архитектуре Zen 5 (кодовое имя Shimada Peak) с использованием 4-нанометрового техпроцесса TSMC и разработан для тяжелых многопоточных вычислений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Процессор Ryzen X96 Threadripper PRO 9995WX sTR5 350W 2500 100-000001361 AMD - по цене 1239860 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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