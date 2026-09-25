Процессор Ryzen X96 Threadripper PRO 9995WX sTR5 350W 2500 100-000001361 AMD
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
9995WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Shimada Peak
Количество ядер
96
Количество потоков
192
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 239 860 руб.
В наличии
Код товара: 738976
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1 239 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
9995WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Shimada Peak
Количество ядер
96
Количество потоков
192
Объем кэша L1
7680
Объем кэша L2
96
Объем кэша L3
384
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
150
Описание товара Процессор Ryzen X96 Threadripper PRO 9995WX sTR5 350W 2500 100-000001361 AMD
AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX — это флагманский 96-ядерный процессор для экстремальных рабочих станций. Он построен на архитектуре Zen 5 (кодовое имя Shimada Peak) с использованием 4-нанометрового техпроцесса TSMC и разработан для тяжелых многопоточных вычислений.
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Теги товара: С разблокированным множителем
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
9995WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Shimada Peak
Количество ядер
96
Количество потоков
192
Объем кэша L1
7680
Объем кэша L2
96
Развернуть
Объем кэша L3
384
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX — это флагманский 96-ядерный процессор для экстремальных рабочих станций. Он построен на архитектуре Zen 5 (кодовое имя Shimada Peak) с использованием 4-нанометрового техпроцесса TSMC и разработан для тяжелых многопоточных вычислений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: С разблокированным множителем
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: С разблокированным множителем
Купить Процессор Ryzen X96 Threadripper PRO 9995WX sTR5 350W 2500 100-000001361 AMD - по цене 1239860 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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