Процессор Ryzen X16 Threadripper PRO 7955WX sTR5 350W 4500 100-000000886 AMD
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
7955WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Storm Peak
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
154 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738965
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
7955WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Storm Peak
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L1
1024
Объем кэша L2
16
Объем кэша L3
64
Базовая тактовая частота, ГГц
4.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.3
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор Ryzen X16 Threadripper PRO 7955WX sTR5 350W 4500 100-000000886 AMD
Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO на 16 ядер — производительное решение для задач, где важны высокая вычислительная мощность и стабильная работа под нагрузкой. Базовая частота 4,5 ГГц обеспечивает быстрый отклик, а в режиме Turbo частота достигает 5,3 ГГц, помогая ускорить выполнение требовательных операций. Модель построена на ядре Storm Peak, поддерживает память DDR5 и устанавливается в разъём sTR5 (SP6). Техпроцесс — 5. Тип поставки OEM. AMD Ryzen Threadripper PRO подойдёт для производительных рабочих систем, которым необходим запас мощности на каждый день.
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Теги товара: 16 ядерные
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
7955WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Storm Peak
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L1
1024
Объем кэша L2
16
Развернуть
Объем кэша L3
64
Базовая тактовая частота, ГГц
4.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.3
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO на 16 ядер — производительное решение для задач, где важны высокая вычислительная мощность и стабильная работа под нагрузкой. Базовая частота 4,5 ГГц обеспечивает быстрый отклик, а в режиме Turbo частота достигает 5,3 ГГц, помогая ускорить выполнение требовательных операций. Модель построена на ядре Storm Peak, поддерживает память DDR5 и устанавливается в разъём sTR5 (SP6). Техпроцесс — 5. Тип поставки OEM. AMD Ryzen Threadripper PRO подойдёт для производительных рабочих систем, которым необходим запас мощности на каждый день.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: 16 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: 16 ядерные
Процессор Ryzen X16 Threadripper PRO 7955WX sTR5 350W 4500 100-000000886 AMD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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