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Процессор Ryzen X16 Threadripper PRO 7955WX sTR5 350W 4500 100-000000886 AMD купить с доставкой в Москве
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Процессор Ryzen X16 Threadripper PRO 7955WX sTR5 350W 4500 100-000000886 AMD

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Процессор Ryzen X16 Threadripper PRO 7955WX sTR5 350W 4500 100-000000886 AMD - фото 1
Процессор Ryzen X16 Threadripper PRO 7955WX sTR5 350W 4500 100-000000886 AMD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
7955WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Storm Peak
Количество ядер
16
Количество потоков
32
  • Процессор Ryzen X16 Threadripper PRO 7955WX sTR5 350W 4500 100-000000886 AMD - фото 1
  • Процессор Ryzen X16 Threadripper PRO 7955WX sTR5 350W 4500 100-000000886 AMD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
154 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738965
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
7955WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Storm Peak
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L1
1024
Объем кэша L2
16
Объем кэша L3
64
Базовая тактовая частота, ГГц
4.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.3
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Ryzen X16 Threadripper PRO 7955WX sTR5 350W 4500 100-000000886 AMD

Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO на 16 ядер — производительное решение для задач, где важны высокая вычислительная мощность и стабильная работа под нагрузкой. Базовая частота 4,5 ГГц обеспечивает быстрый отклик, а в режиме Turbo частота достигает 5,3 ГГц, помогая ускорить выполнение требовательных операций. Модель построена на ядре Storm Peak, поддерживает память DDR5 и устанавливается в разъём sTR5 (SP6). Техпроцесс — 5. Тип поставки OEM. AMD Ryzen Threadripper PRO подойдёт для производительных рабочих систем, которым необходим запас мощности на каждый день.



Теги товара: 16 ядерные

Отзывы о товаре Процессор Ryzen X16 Threadripper PRO 7955WX sTR5 350W 4500 100-000000886 AMD




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
7955WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Storm Peak
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L1
1024
Объем кэша L2
16
Развернуть
Объем кэша L3
64
Базовая тактовая частота, ГГц
4.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.3
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO на 16 ядер — производительное решение для задач, где важны высокая вычислительная мощность и стабильная работа под нагрузкой. Базовая частота 4,5 ГГц обеспечивает быстрый отклик, а в режиме Turbo частота достигает 5,3 ГГц, помогая ускорить выполнение требовательных операций. Модель построена на ядре Storm Peak, поддерживает память DDR5 и устанавливается в разъём sTR5 (SP6). Техпроцесс — 5. Тип поставки OEM. AMD Ryzen Threadripper PRO подойдёт для производительных рабочих систем, которым необходим запас мощности на каждый день.


Теги товара: 16 ядерные
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Отзывы


Процессор Ryzen X16 Threadripper PRO 7955WX sTR5 350W 4500 100-000000886 AMD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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