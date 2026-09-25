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Процессор Ryzen X32 Threadripper PRO 9975WX sTR5 350W 4000 100-000000723 AMD купить с доставкой в Москве
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Процессор Ryzen X32 Threadripper PRO 9975WX sTR5 350W 4000 100-000000723 AMD

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Процессор Ryzen X32 Threadripper PRO 9975WX sTR5 350W 4000 100-000000723 AMD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
9975WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Shimada Peak
Количество ядер
32
Количество потоков
64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
458 670 руб. 
Начислим 7339 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738970
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор Ryzen X32 Threadripper PRO 9975WX sTR5 350W 4000 100-000000723 AMD
458 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
9975WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Shimada Peak
Количество ядер
32
Количество потоков
64
Объем кэша L1
2560
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
128
Базовая тактовая частота, ГГц
4
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Ryzen X32 Threadripper PRO 9975WX sTR5 350W 4000 100-000000723 AMD

Процессор AMD Ryzen Threadripper Pro 9975WX подходит для задач с высокой вычислительной нагрузкой и многозадачности. Его 32 ядра и 64 потока ускоряют обработку сложных процессов, а поддержка современных стандартов памяти и интерфейсов расширяет функционал системы. Этот процессор используют в профессиональных рабочих станциях и серверах, где важна производительность и стабильность.

Отзывы о товаре Процессор Ryzen X32 Threadripper PRO 9975WX sTR5 350W 4000 100-000000723 AMD




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
9975WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Shimada Peak
Количество ядер
32
Количество потоков
64
Объем кэша L1
2560
Объем кэша L2
32
Развернуть
Объем кэша L3
128
Базовая тактовая частота, ГГц
4
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор AMD Ryzen Threadripper Pro 9975WX подходит для задач с высокой вычислительной нагрузкой и многозадачности. Его 32 ядра и 64 потока ускоряют обработку сложных процессов, а поддержка современных стандартов памяти и интерфейсов расширяет функционал системы. Этот процессор используют в профессиональных рабочих станциях и серверах, где важна производительность и стабильность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Процессор Ryzen X32 Threadripper PRO 9975WX sTR5 350W 4000 100-000000723 AMD - по цене 458670 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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