Процессор Ryzen X32 Threadripper PRO 9975WX sTR5 350W 4000 100-000000723 AMD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
9975WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Shimada Peak
Количество ядер
32
Количество потоков
64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
458 670 руб.
В наличии
Код товара: 738970
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
458 670 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
9975WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Shimada Peak
Количество ядер
32
Количество потоков
64
Объем кэша L1
2560
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
128
Базовая тактовая частота, ГГц
4
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор Ryzen X32 Threadripper PRO 9975WX sTR5 350W 4000 100-000000723 AMD
Процессор AMD Ryzen Threadripper Pro 9975WX подходит для задач с высокой вычислительной нагрузкой и многозадачности. Его 32 ядра и 64 потока ускоряют обработку сложных процессов, а поддержка современных стандартов памяти и интерфейсов расширяет функционал системы. Этот процессор используют в профессиональных рабочих станциях и серверах, где важна производительность и стабильность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: С разблокированным множителем
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
9975WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Shimada Peak
Количество ядер
32
Количество потоков
64
Объем кэша L1
2560
Объем кэша L2
32
Развернуть
Объем кэша L3
128
Базовая тактовая частота, ГГц
4
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Процессор AMD Ryzen Threadripper Pro 9975WX подходит для задач с высокой вычислительной нагрузкой и многозадачности. Его 32 ядра и 64 потока ускоряют обработку сложных процессов, а поддержка современных стандартов памяти и интерфейсов расширяет функционал системы. Этот процессор используют в профессиональных рабочих станциях и серверах, где важна производительность и стабильность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: С разблокированным множителем
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: С разблокированным множителем
Купить Процессор Ryzen X32 Threadripper PRO 9975WX sTR5 350W 4000 100-000000723 AMD - по цене 458670 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор Ryzen X32 Threadripper PRO 9975WX sTR5 350W 4000 100-000000723 AMD