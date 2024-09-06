Процессор Intel Core i5-13400F LGA1700 OEM (CM8071504821107)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L3
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 440 руб.
В наличии
Код товара: 587803
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
14 440 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L2
9.5
Объем кэша L3
20
Тактовая частота
2.5
Тип памяти
DDR5/ DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
60
Описание товара Процессор Intel Core i5-13400F LGA1700 OEM (CM8071504821107)
Процессор Intel Core i5-13400F – чип со сбалансированной производительностью. Можно использовать его для создания различных сборок. При изготовлении применялся технологический процесс 10 нм. Он позволяет добиться небольшого потребления энергии и тепловыделения. Процессор выполнен с применением архитектуры Raptor Lake. Она позволила поднять производительность в сравнении с чипами прошлого поколения. Используется десять ядер и шестнадцать потоков для обработки информации.
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Теги товара: Intel i5, Intel 13-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L2
9.5
Объем кэша L3
20
Тактовая частота
2.5
Развернуть
Тип памяти
DDR5/ DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Процессор Intel Core i5-13400F – чип со сбалансированной производительностью. Можно использовать его для создания различных сборок. При изготовлении применялся технологический процесс 10 нм. Он позволяет добиться небольшого потребления энергии и тепловыделения. Процессор выполнен с применением архитектуры Raptor Lake. Она позволила поднять производительность в сравнении с чипами прошлого поколения. Используется десять ядер и шестнадцать потоков для обработки информации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 13-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 13-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
Достоинства:
Комментарий:
Процессор подошел, недостатков не заметил) в целом все выдерживает и до каких то нереальных температур не греется. Пришло в аккуратной упаковке, с бумагой о гарантии. Все супер я считаю)
Достоинства:
Комментарий:
Работает!) полёт нормальный. Всё отлично
Процессор Intel Core i5-13400F LGA1700 OEM (CM8071504821107) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 14440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5-13400F LGA1700 OEM (CM8071504821107)
Достоинства:
Комментарий:
Процессор подошел, недостатков не заметил) в целом все выдерживает и до каких то нереальных температур не греется. Пришло в аккуратной упаковке, с бумагой о гарантии. Все супер я считаю)
Достоинства:
Комментарий:
Работает!) полёт нормальный. Всё отлично