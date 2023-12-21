Top.Mail.Ru
Процессор Intel Original Core i3 10100F (CM8070104291318S RH8U) OEM купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Процессор Intel Original Core i3 10100F (CM8070104291318S RH8U) OEM

5 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Процессор Intel Original Core i3 10100F (CM8070104291318S RH8U) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L3
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396912
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.6
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
30

Описание товара Процессор Intel Original Core i3 10100F (CM8070104291318S RH8U) OEM

Процессор Intel Original Core i3 10100F (CM8070104291318S RH8U) OEM

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i3-10100F - это идеальная основа для недорогой, но производительной системы, ориентированной на повседневные задачи и базовый гейминг. С четырьмя ядрами и поддержкой технологии Hyper-Threading (8 потоков) он отлично справляется с офисной работой, веб-серфингом, просмотром видео и нетребовательными онлайн-играми. Установленный в сокет LGA 1200, этот CPU совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 400 и 500 серий (H410, B460, H470, Z490, B560, H570, Z590), что позволяет собрать доступный и сбалансированный ПК.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит проверенная архитектура Comet Lake, выполненная по 14-нанометровому техпроцессу. Конфигурация из 4 физических ядер и 8 виртуальных потоков обеспечивает хорошую отзывчивость системы в многозадачных сценариях. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, с возможностью автоматического увеличения до 4.3 ГГц в турбо-режиме для одного ядра. Объем интеллектуального кэша L3 - 6 МБ, что положительно влияет на скорость обработки повторяющихся инструкций в играх и приложениях.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти поддерживает двухканальный режим работы с DDR4, что является стандартом для бюджетных и средних сборок. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти - 2666 МГц, что необходимо учитывать при выборе комплектующих. Для подключения современного оборудования процессор предоставляет 16 линий PCIe 3.0, которых достаточно для одной мощной видеокарты и высокоскоростного NVMe SSD. Важно отметить, что у данной модели отсутствует интегрированное графическое ядро, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.

TDP, питание и разгон

Номинальное тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и невысокие требования к системе охлаждения. Достаточно будет качественного боксового кулера или недорогого башенного. Модель с индексом "F" в названии не имеет разблокированного множителя, поэтому ручной разгон невозможен. Это упрощает выбор материнской платы - подойдет модель даже на базовом чипсете, таком как H410 или B460, с не самой мощной схемой питания VRM.

Интегрированная графика и доп. функции

Как уже было отмечено, встроенная графика в этом процессоре отключена. Это делает его оптимальным выбором для сборок, где изначально планируется использование дискретной видеокарты. Из дополнительных технологий присутствует поддержка набора инструкций AES-NI для шифрования, а также виртуализации Intel VT-x и VT-d. Для раскрытия потенциала сетевых и USB-возможностей, таких как USB 3.2 Gen 2 или 2.5 GbE LAN, необходимо обращать внимание на функционал конкретной материнской платы.

Нюансы перед покупкой

Главное ограничение - обязательное наличие видеокарты, так как без нее система не запустится. При сборке убедитесь, что выбранная вами материнская плата с сокетом LGA 1200 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения, хотя для OEM-версий это редкость. Благодаря низкому TDP, проблем с перегревом возникнуть не должно, но всегда стоит проверить стабильность работы под нагрузкой с помощью тестов AIDA64 или Cinebench после завершения сборки.

Отзывы о товаре Процессор Intel Original Core i3 10100F (CM8070104291318S RH8U) OEM

Источник: Яндекс Маркет
21.12.2023
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены достаточно производительный и холодный камень, тестов на Ютубе много с разными конфигурациями
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2023
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Ну все как в характеристиках
06.03.2023
Цысь Кирилл Владимирович

Достоинства:
4 ядра и 8 потоков с частотой в бусте свыше 4GHz позволяет с комфортом играть в любые современные игры, работать, а так же для быстрого мультимедиа компьютера. Одно из лучших бюджетных решений на сегодняшний день.

Недостатки:
Как по мне, их нет.

Комментарий:
Отличный вариант за свою цену, холодный и шустрый, справиться любая материнская плата на данном сокете и недорогой кулер. Использую в паре с GTX 1660 Super, отличная связка получилась.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2023
Геннадий Л.

Достоинства:


Комментарий:
хотелось еще пластиковый кейс любой!
23.11.2022
Андрей

Достоинства:
Недорогой, холодный.

Недостатки:
Не выявил.

Комментарий:
Привезли именно тот процессор, который указан на сайте производителя. Хороший бюджетный процесс начального уровня. Но гораздо производительнее чем Celeron или Pentium.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.6
Тип памяти
DDR4
Развернуть
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Original Core i3 10100F (CM8070104291318S RH8U) OEM

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i3-10100F - это идеальная основа для недорогой, но производительной системы, ориентированной на повседневные задачи и базовый гейминг. С четырьмя ядрами и поддержкой технологии Hyper-Threading (8 потоков) он отлично справляется с офисной работой, веб-серфингом, просмотром видео и нетребовательными онлайн-играми. Установленный в сокет LGA 1200, этот CPU совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 400 и 500 серий (H410, B460, H470, Z490, B560, H570, Z590), что позволяет собрать доступный и сбалансированный ПК.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит проверенная архитектура Comet Lake, выполненная по 14-нанометровому техпроцессу. Конфигурация из 4 физических ядер и 8 виртуальных потоков обеспечивает хорошую отзывчивость системы в многозадачных сценариях. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, с возможностью автоматического увеличения до 4.3 ГГц в турбо-режиме для одного ядра. Объем интеллектуального кэша L3 - 6 МБ, что положительно влияет на скорость обработки повторяющихся инструкций в играх и приложениях.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти поддерживает двухканальный режим работы с DDR4, что является стандартом для бюджетных и средних сборок. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти - 2666 МГц, что необходимо учитывать при выборе комплектующих. Для подключения современного оборудования процессор предоставляет 16 линий PCIe 3.0, которых достаточно для одной мощной видеокарты и высокоскоростного NVMe SSD. Важно отметить, что у данной модели отсутствует интегрированное графическое ядро, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.

TDP, питание и разгон

Номинальное тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и невысокие требования к системе охлаждения. Достаточно будет качественного боксового кулера или недорогого башенного. Модель с индексом "F" в названии не имеет разблокированного множителя, поэтому ручной разгон невозможен. Это упрощает выбор материнской платы - подойдет модель даже на базовом чипсете, таком как H410 или B460, с не самой мощной схемой питания VRM.

Интегрированная графика и доп. функции

Как уже было отмечено, встроенная графика в этом процессоре отключена. Это делает его оптимальным выбором для сборок, где изначально планируется использование дискретной видеокарты. Из дополнительных технологий присутствует поддержка набора инструкций AES-NI для шифрования, а также виртуализации Intel VT-x и VT-d. Для раскрытия потенциала сетевых и USB-возможностей, таких как USB 3.2 Gen 2 или 2.5 GbE LAN, необходимо обращать внимание на функционал конкретной материнской платы.

Нюансы перед покупкой

Главное ограничение - обязательное наличие видеокарты, так как без нее система не запустится. При сборке убедитесь, что выбранная вами материнская плата с сокетом LGA 1200 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения, хотя для OEM-версий это редкость. Благодаря низкому TDP, проблем с перегревом возникнуть не должно, но всегда стоит проверить стабильность работы под нагрузкой с помощью тестов AIDA64 или Cinebench после завершения сборки.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2023
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены достаточно производительный и холодный камень, тестов на Ютубе много с разными конфигурациями
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2023
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Ну все как в характеристиках
06.03.2023
Цысь Кирилл Владимирович

Достоинства:
4 ядра и 8 потоков с частотой в бусте свыше 4GHz позволяет с комфортом играть в любые современные игры, работать, а так же для быстрого мультимедиа компьютера. Одно из лучших бюджетных решений на сегодняшний день.

Недостатки:
Как по мне, их нет.

Комментарий:
Отличный вариант за свою цену, холодный и шустрый, справиться любая материнская плата на данном сокете и недорогой кулер. Использую в паре с GTX 1660 Super, отличная связка получилась.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2023
Геннадий Л.

Достоинства:


Комментарий:
хотелось еще пластиковый кейс любой!
23.11.2022
Андрей

Достоинства:
Недорогой, холодный.

Недостатки:
Не выявил.

Комментарий:
Привезли именно тот процессор, который указан на сайте производителя. Хороший бюджетный процесс начального уровня. Но гораздо производительнее чем Celeron или Pentium.


Процессор Intel Original Core i3 10100F (CM8070104291318S RH8U) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...