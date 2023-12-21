Описание товара Процессор Intel Original Core i3 10100F (CM8070104291318S RH8U) OEM

Процессор Intel Original Core i3 10100F (CM8070104291318S RH8U) OEM

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i3-10100F - это идеальная основа для недорогой, но производительной системы, ориентированной на повседневные задачи и базовый гейминг. С четырьмя ядрами и поддержкой технологии Hyper-Threading (8 потоков) он отлично справляется с офисной работой, веб-серфингом, просмотром видео и нетребовательными онлайн-играми. Установленный в сокет LGA 1200, этот CPU совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 400 и 500 серий (H410, B460, H470, Z490, B560, H570, Z590), что позволяет собрать доступный и сбалансированный ПК.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит проверенная архитектура Comet Lake, выполненная по 14-нанометровому техпроцессу. Конфигурация из 4 физических ядер и 8 виртуальных потоков обеспечивает хорошую отзывчивость системы в многозадачных сценариях. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, с возможностью автоматического увеличения до 4.3 ГГц в турбо-режиме для одного ядра. Объем интеллектуального кэша L3 - 6 МБ, что положительно влияет на скорость обработки повторяющихся инструкций в играх и приложениях.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти поддерживает двухканальный режим работы с DDR4, что является стандартом для бюджетных и средних сборок. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти - 2666 МГц, что необходимо учитывать при выборе комплектующих. Для подключения современного оборудования процессор предоставляет 16 линий PCIe 3.0, которых достаточно для одной мощной видеокарты и высокоскоростного NVMe SSD. Важно отметить, что у данной модели отсутствует интегрированное графическое ядро, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.

TDP, питание и разгон

Номинальное тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и невысокие требования к системе охлаждения. Достаточно будет качественного боксового кулера или недорогого башенного. Модель с индексом "F" в названии не имеет разблокированного множителя, поэтому ручной разгон невозможен. Это упрощает выбор материнской платы - подойдет модель даже на базовом чипсете, таком как H410 или B460, с не самой мощной схемой питания VRM.

Интегрированная графика и доп. функции

Как уже было отмечено, встроенная графика в этом процессоре отключена. Это делает его оптимальным выбором для сборок, где изначально планируется использование дискретной видеокарты. Из дополнительных технологий присутствует поддержка набора инструкций AES-NI для шифрования, а также виртуализации Intel VT-x и VT-d. Для раскрытия потенциала сетевых и USB-возможностей, таких как USB 3.2 Gen 2 или 2.5 GbE LAN, необходимо обращать внимание на функционал конкретной материнской платы.

Нюансы перед покупкой

Главное ограничение - обязательное наличие видеокарты, так как без нее система не запустится. При сборке убедитесь, что выбранная вами материнская плата с сокетом LGA 1200 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения, хотя для OEM-версий это редкость. Благодаря низкому TDP, проблем с перегревом возникнуть не должно, но всегда стоит проверить стабильность работы под нагрузкой с помощью тестов AIDA64 или Cinebench после завершения сборки.