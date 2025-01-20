Процессор AMD Ryzen 3 PRO 4350G AM4 (100-000000148) OEM
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Renoir
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L3
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538226
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Renoir
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
2
Объем кэша L3
4
Тактовая частота
3.8
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
Radeon Vega 6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х10
Вес, г.
60
Описание товара Процессор AMD Ryzen 3 PRO 4350G AM4 (100-000000148) OEM
Ryzen 3 PRO 4350G — это 64-разрядный четырехъядерный процессор среднего уровня, представленный AMD в середине 2020 года. Процессор основан на микроархитектуре Zen 2 и изготовлен по 7-нм техпроцессу, базовая частота 3.8 ГГц с усилением до 4 ГГц, TDP 65 Вт. Поддержка двухканальной памяти DDR4-3200, за графику отвечает Radeon Vega 6 Graphics, работающий на частоте до 1.7 ГГц.
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Теги товара: 4 ядерные, С встроенной графикой, AM4
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Renoir
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
2
Объем кэша L3
4
Тактовая частота
3.8
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
Radeon Vega 6
Страна производитель
Китай
Ryzen 3 PRO 4350G — это 64-разрядный четырехъядерный процессор среднего уровня, представленный AMD в середине 2020 года. Процессор основан на микроархитектуре Zen 2 и изготовлен по 7-нм техпроцессу, базовая частота 3.8 ГГц с усилением до 4 ГГц, TDP 65 Вт. Поддержка двухканальной памяти DDR4-3200, за графику отвечает Radeon Vega 6 Graphics, работающий на частоте до 1.7 ГГц.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: 4 ядерные, С встроенной графикой, AM4
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: 4 ядерные, С встроенной графикой, AM4
Достоинства:
Комментарий:
Отлично справляется с офисными задачами и можно поиграть, так как встройка вполне тянет нетребовательные игры
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, шустрый процессор. Не горячий, есть встроенная графика, отличный выбор за эти деньги, упаковали хорошо, ножки все целые
Достоинства:
Комментарий:
Для офисных задач вполне приемлемый вариант. Нужно хорошее охлаждение, чтобы не грелся.
Процессор AMD Ryzen 3 PRO 4350G AM4 (100-000000148) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 3 PRO 4350G AM4 (100-000000148) OEM
Достоинства:
Комментарий:
Отлично справляется с офисными задачами и можно поиграть, так как встройка вполне тянет нетребовательные игры
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, шустрый процессор. Не горячий, есть встроенная графика, отличный выбор за эти деньги, упаковали хорошо, ножки все целые
Достоинства:
Комментарий:
Для офисных задач вполне приемлемый вариант. Нужно хорошее охлаждение, чтобы не грелся.