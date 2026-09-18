Описание товара Процессор Intel Core i3-9100 S1151v2 Tray (CM8068403377319)

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i3-9100 станет отличным выбором для создания недорогой, но отзывчивой системы для повседневных задач. Он идеально подходит для работы в офисе, учебы, веб-серфинга, а также для легкого гейминга в паре с дискретной видеокартой начального уровня. Установленный в сокет LGA 1151 v2, этот CPU совместим с материнскими платами на чипсетах серий 300 (H310, B360, H370, Z370, Z390), что позволяет собрать сбалансированную бюджетную конфигурацию.

Архитектура, ядра и частоты

В основе модели i3-9100 лежит микроархитектура Coffee Lake, изготовленная по 14-нанометровому техпроцессу. Процессор оснащен 4 физическими ядрами, которые работают в 4 потоках, что обеспечивает стабильную производительность в большинстве приложений. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, а в режиме Turbo Boost 2.0 она может повышаться до 4.2 ГГц на одном ядре, обеспечивая хорошую скорость отклика в однопоточных задачах. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 6 МБ, что положительно влияет на скорость обработки повторяющихся операций.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер оперативной памяти в Core i3-9100 поддерживает двухканальный режим работы с DDR4. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ составляет 2400 МГц, что для данной платформы является достаточным для устранения любых потенциальных узких мест в производительности. Процессор использует интерфейс PCIe 3.0, предоставляя 16 линий для подключения дискретной видеокарты, что гарантирует ее полную пропускную способность в играх и приложениях.

TDP, питание и разгон

Тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и позволяет использовать для его охлаждения недорогие боксовые или компактные башенные кулеры. Важно отметить, что Intel Core i3-9100 является заблокированным процессором (без индекса "K"), поэтому его множитель разблокировать невозможно. Это означает, что ручной разгон частоты не поддерживается, что полностью соответствует его позиционированию как надежного и энергоэффективного решения для стабильной работы.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель оснащена встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 630. Оно отлично справится с выводом изображения на несколько мониторов, декодированием видео и работой в офисных приложениях. Для игр же потребуется установка дискретной видеокарты. Из дополнительных технологий процессор поддерживает аппаратное ускорение кодирования и декодирования видео, что может быть полезно для простых операций с медиафайлами.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата на сокете LGA 1151 v2 поддерживает процессоры 9-го поколения (Coffee Lake Refresh). Для некоторых плат на чипсетах 300-й серии может потребоваться обновление BIOS. Учитывая невозможность разгона, нет необходимости в материнской плате с усиленной системой питания (VRM), что дополнительно экономит бюджет. Для долгой и стабильной работы даже этого неприхотливого процессора рекомендуется обеспечить ему хороший воздухообмен внутри корпуса.