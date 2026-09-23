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Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 tray (100-000000908) купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 tray (100-000000908)

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Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 tray (100-000000908) - фото 2
Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 tray (100-000000908) - фото 3
Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 tray (100-000000908) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
7950X3D
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
AMD Raphael
Количество ядер
16
Количество потоков
32
  • Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 tray (100-000000908) - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 tray (100-000000908) - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 tray (100-000000908) - фото 3
  • Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 tray (100-000000908) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 637940
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
7950X3D
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
AMD Raphael
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L2
16
Объем кэша L3
128
Базовая тактовая частота, ГГц
4.2
Частота процессора в режиме Turbo
5.7
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
89
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х1
Вес, г.
30

Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 tray (100-000000908)

Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D – 16-ядерный чипсет на базе архитектуры AMD Raphael, который использует для подключения к материнской плате сокет AM5. Модель поддерживает одновременную обработку до 32 вычислительных потоков данных, благодаря чему система сможет быстро запускать и поддерживать работу ресурсоемких программ. Устройство функционирует с тактовой частотой 4.2 ГГц и поддерживает автоматический разгон до 5.7 ГГц при интенсивных нагрузках на компьютерную сборку. Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D может работать с оперативной памятью DDR5-типа объемом до 128 ГБ. Модель поддерживает режим ECC, что позволит использовать ее в серверных сборках с плашками ОЗУ с технологией коррекции ошибок. Устройство предусматривает интегрированное графическое ядро AMD Radeon Graphics, благодаря чему можно отказаться от приобретения отдельной видеокарты. При тепловыделении 120 Вт гарантируется стабильная работа чипсета при температуре нагрева до 89 °C.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 tray (100-000000908)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
7950X3D
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
AMD Raphael
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L2
16
Объем кэша L3
128
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
4.2
Частота процессора в режиме Turbo
5.7
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
89
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D – 16-ядерный чипсет на базе архитектуры AMD Raphael, который использует для подключения к материнской плате сокет AM5. Модель поддерживает одновременную обработку до 32 вычислительных потоков данных, благодаря чему система сможет быстро запускать и поддерживать работу ресурсоемких программ. Устройство функционирует с тактовой частотой 4.2 ГГц и поддерживает автоматический разгон до 5.7 ГГц при интенсивных нагрузках на компьютерную сборку. Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D может работать с оперативной памятью DDR5-типа объемом до 128 ГБ. Модель поддерживает режим ECC, что позволит использовать ее в серверных сборках с плашками ОЗУ с технологией коррекции ошибок. Устройство предусматривает интегрированное графическое ядро AMD Radeon Graphics, благодаря чему можно отказаться от приобретения отдельной видеокарты. При тепловыделении 120 Вт гарантируется стабильная работа чипсета при температуре нагрева до 89 °C.
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