Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 tray (100-000000908)
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 tray (100-000000908)
Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D – 16-ядерный чипсет на базе архитектуры AMD Raphael, который использует для подключения к материнской плате сокет AM5. Модель поддерживает одновременную обработку до 32 вычислительных потоков данных, благодаря чему система сможет быстро запускать и поддерживать работу ресурсоемких программ. Устройство функционирует с тактовой частотой 4.2 ГГц и поддерживает автоматический разгон до 5.7 ГГц при интенсивных нагрузках на компьютерную сборку. Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D может работать с оперативной памятью DDR5-типа объемом до 128 ГБ. Модель поддерживает режим ECC, что позволит использовать ее в серверных сборках с плашками ОЗУ с технологией коррекции ошибок. Устройство предусматривает интегрированное графическое ядро AMD Radeon Graphics, благодаря чему можно отказаться от приобретения отдельной видеокарты. При тепловыделении 120 Вт гарантируется стабильная работа чипсета при температуре нагрева до 89 °C.
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